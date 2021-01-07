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69 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 69?

07.01.2021 17:55 | Son Güncelleme:
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69 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka imi 69?

Araç plakası, bütün taşıtların ön ve arka alt bölümlerinde yer alan, harf ve rakam kombinasyonlarının var olduğu küçük bir tabeladır. Plaka üzerinde bulunan harf ve rakamlar aracın bağlı olduğu il ve ilçeyi ifade eder. Ülkemizin illeri, plaka kodunun başında yer alan iki rakamla temsil edilir. Peki 69 nerenin plakası olarak geçer? 69 nerenin plaka kodu? İşte detaylar...

Kimi zaman sınav ve yarışma gibi alanlarda soru olarak da karşımıza çıkabilen araç plakaları, gündelik hayat içerisinde de merak edilebilen konulardan biridir. Araçlar hakkındaki çeşitli bilgilere daha hızlı bir biçimde erişilmesini sağlamak için düzenlenen plaka kodları, her ülkede farklı ve ülkeye özgü bir biçimdedir. Türkiye'deki plaka kodlarının başında bulunan iki haneli sayı aracın kayıtlı olduğu ili gösterir. Plaka üzerinde yer alan diğer harf ve rakamlarsa aracın bağlı olduğu ilçeyle ilgilidir. Bu rakam ve harfleri kullanan bir polis ya da yetkili bir birim araç hakkındaki bilgilere ulaşabilir ya da araç hakkında ceza gibi çeşitli işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilir. Ülkemizdeki plaka kodlarının ilk 67'si alfabetik bir biçimde sıralanmıştır. Ancak bu 67 ilden sonra il statüsüne geçen bölgelerin plaka sıralaması il statüsü kazanma tarihlerine göredir. Yazımızın devamını inceleyerek "69 plakası hangi il için kullanılır? 69 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

69 Nerenin Plakası?

69 plakası Bayburt iline aittir. "B" harfiyle başlamasına rağmen Bayburt ilinin bu kadar yüksek bir plaka numarasına sahip olmasının sebebi; ilk 67 ilimizden sonra il statüsü kazanan bölgelerin alfabetik değil, il olma tarihlerine göre plaka numarası almasıdır. Dolayısıyla Bayburt'un ilk 67 ilden sonra il statüsüne geçen ikinci şehir olduğunu söylemek mümkündür. Trafikte 69 plaka imi taşıyan bir araçla karşılaştığınız takdirde Bayburt iline ait olduğunu düşünebilirsiniz. Bayburt iline bağlı olan ilçelerin plaka kodlarını öğrenmek için yazımızın devamını inceleyebilirsiniz.

Bayburt Merkez İlçesine Bağlı Olan Plaka Kodları

Bayburt iline bağlı olan toplamda 3 ilçe vardır. Bu ilçeler; merkez, Aydıntepe ve Demirözü şeklindedir. Aydıntepe ve Demirözü ilçeleri için ayrıca verilen plaka kodları mevcut değildir. Bu nedenle Bayburt iline kayıtlı olan tüm plakaların merkez ilçesi üzerinden değerlendirildiğini söylemek mümkündür. Bu doğrultuda Bayburt merkez ilçesine bağlı olan araç plakaları "AC - AZ, M ve T" harfleriyle başlar. İlçenin plaka kodları aşağıdaki gibidir:

69 AC 001 ve 69 AZ 999 arası
69 M 0001 ve 69 M 9999 arası
69 T 0001 ve 69 T 9999 arası ile başlayan plaka kodları Bayburt ilinin merkez ilçesi üzerine kayıtlıdır.

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