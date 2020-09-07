7 -13 Eylül haftalık burç yorumu (2020) Eylül'ün ikinci haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor?

Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileri tüm burçlarda olacak. Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın! Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor?// Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 7 -13 Eylül haftası haftalık burç yorumları...** 7 -13 Eylül Haftası Haftalık Burç Yorumları Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta Aslan burcunda gerçekleşecek dolunayın etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 7 -13 Eylül haftası haftalık burç yorumları... Koç Burcu Haftalık Burç Yorumları (7 -13 Eylül) Bu hafta Mars sizin burcunuzda retro hareketine başlayacak. 2.5 aylık retro sürecinin en kritik zamanı bu haftanın tamamı olacak. Hata yapmaya karşı dikkatli olmalı, iş ve özel hayatınızdaki tavırlarınızda daha kontrollü olmalısınız. İsteklerinizi gerçekleştirme, kendinizi ifade etme noktasında bir kısıtlılık yaşayabilirsiniz. Yaşamın bazı alanlarında mecburiyet, bekleyiş ve zorunluluklar gündeme gelebilir.

İlişkilerde zorunlu adımlar atılabilir, iş hayatında yaşamın getirdiklerine göre hareket etmek gerekebilir. Çarşamba ve Cuma günleri aralığında bir süredir beklediğiniz konular sonuca kavuşabilir, haber alabilir, alacağınız sonuç doğrultusunda yeni bir planlamaya gidebilirsiniz. Sınavlar, eğitim konuları, iş başvuruları gündeminizde olabilir. İlişkilerde hassasiyet ve alınganlıklara dikkat. Bu hafta çoğunlukla iş hayatı, kariyer ve sağlık konuları ön plana çıkıyor olacak. Bir hobinizi mesleğe çevirebilir, iş hayatında yeni tasarılar ve yatırımlar gündeme gelebilir. Sağlıkla ilgili ise bir rahatsızlığın teşhisi, bir rahatsızlığın tedavi şeklinde karışıklık olabilir. Ufak rahatsızlıkları geçiştirmemeli, migreni olanlar ekstra dikkat etmeli. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumları (7 -13 Eylül) Bu hafta önemli haberler alabilir, bir süredir bekleyiş yaşadığınız konularda sonuçlanmalar elde edebilirsiniz. Yeni iş ve adımlar içinde olmak yerine, geçmişten gelen konulara odaklanmak, önünüze gelen durumları çözmeye ve iyileştirmeye gayret etmek haftayı daha verimli geçirmenizi sağlayacaktır.

Mars retrosunun başladığı bu haftada, sorunlar ve fırsatlar daha beklenmedik şekilde geliyor olacak. İş hayatında çalışanlarınız veya iş arkadaşlarınızla iletişiminizde özenli olmalı, anlaşmazlıkları büyütmemeye gayret göstermeli. Öfke kontrol problemleri iş ve özel hayatınızda geri dönülmez durumları getirebilir. Önemli rüyalar göreceğiniz bu süreçte, bazıları işaretçi olabilir. Stres ve yoğun zihinsel enerji, uyku düzensizliğine neden olabilir. Venüs artık Aslan burcunda ilerlerken, hırs ve başarı isteği artıyor olacak. Konfor alanınızda daha huzurlu hissedebilir, yalnız kalmaktan daha çok keyif alabilirsiniz. Karşınızdaki kişileri çözmekte, anlamakta zorlanabileceğiniz bir hafta. Bazı kişilerden normalinin dışında tavırlar görebilirsiniz. Geçmiş ilişkiler gündeminizde olabilir. Aldatma, aldatılma konuları bazı Boğalar için gündeme gelebilir. Duygularınızın değiştiği bir hafta olacak. İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumları (7 -13 Eylül) Bu hafta iç dünyanızdaki gel-gitlerinizle ilgili Salı gününden itibaren netleşmeye başlıyor, iyi-kötü sonuçlanmalarla karşılaşıyor olacaksınız. Özellikle finansal konularda sağlamlaşma, güçlenme gündeminizde olacak.

Bir süredir planladığınız satın alımı gerçekleştirebilir, bir isteğinize kavuşabilirsiniz. İş hayatında yeteneklerinizi sergilemekten çekinmeyin. Hafta içinde çalışma arkadaşlarıyla gerilimlere dikkat etmelisiniz. Her alanda arzu ve istekleriniz daha önemli hale gelirken karanlık duygulardan, karmaşık işlerden ve negatif bir karma yaratmaktan kaçınmalısınız. Yaşamınızdaki eril figürler öne çıkabilir. Baba, eş ve erkeklerle ortak işler, anlaşmalar ve konuşmalar içerisinde olabilirsiniz. Aile yatırımları, miras konuları gündeme gelebilir. Hafta sonundan itibaren aşk hayatınız canlanabilir. Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumları (7 -13 Eylül) Bu hafta taşınma, yer değişikliği ve seyahatler gündeme gelebilir. Evinizde tadilatlar gerekebilir. Araçlarla ilgili arızalanmalara dikkat. Hafta boyu hem iş hem özel hayatınızda kurduğunuz ilişkiler çok daha önemli olacak. İş hayatındaki ilişkileriniz sayesinde yeni fırsatlar yakalayabilir, yardımlaşma ve ortak projeler içine dahil olabilirsiniz. Özel hayatınızdaki ilişkilerde ise netleşme ve sonuçlanmalar olabilir. Süregelen ilişkilerde tamam veya devam durumu olabilir. Sağlıklı ilişkiler evliliğe giderken, fazlaca hasar almış ilişkilerde mantık ve gerçekçi bakış açısıyla ayrılığa gitmek isteyebilirsiniz.

Keza hafta boyunca daha baskın olacak, kendi değerinizi korumak için hareket edeceksiniz. Bazı Yengeçler hafta içerisinde geçmişteki kişilerden haber alabilir. Geçmişte kalmış kişiler geri dönebilir. Telepatinin çokça çalıştığı hafta içerisinde uzaktaki kişilerle telepatik durumlar yaşayabilirsiniz. Hem iş hem özel hayatınızda korkularla, zaaflarla hareket etmemelisiniz. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumları (7 -13 Eylül) Bu hafta Pazartesi gününden itibaren Mars Retrosu başlarken, Venüs artık sizin burcunuzda ilerliyor. İş ve özel hayatınızda iletişim trafiğini arttıracak Venüs hareketi, yaşamın her alanında daha iyisini arzulamanıza, daha iyisini var etmeye çabalamanıza vesile olacak. Kariyerinizde öne çıkmak, takdir görmek isteyebilirsiniz. Fakat başarı ve yetkinliğinizi dış koşullara ve insanlara bağlamamalı, kendinizden emin olmalı, takdiri öncelikle kendi içinizde var etmeli, kendinizi takdir etmelisiniz. Zorunlu ödemeler, borçlar ve vergiler, araçlarla ilgili masraflar gündeme gelebilir. Salı ve Çarşamba günleri iletişimde daha özenli olmalı, alınganlıklara siz veya karşınızdaki kişiler açık olabilir. İş hayatında ve günlük hayatta enerjiniz hafta boyu dalgalı ve değişken olabilir. Spor, sağlıklı beslenme güçlü bir motivasyon ve enerji sağlayabilir.

Sağlıkla ilgili hafif seyreden, hafta boyu devam eden ufak rahatsızlıklar olabilir. Geçmiş bir hastalık veya kronik bir rahatsızlık hafta içinde nüksedebilir, dikkat. Aşk hayatında ise takılı kalma durumlarına dikkat etmeli, geçmişten sıyrılmaya odaklanmalısınız. Salı ve Çarşamba günleri bir tanışma yaşanabilir. Hafta boyu yaşamdan önemli mesajlar alabilirsiniz. Başak Burcu Haftalık Burç Yorumları (7 -13 Eylül) Bu hafta hayaller ve gerçekler ayrımı içinde olabilir, geçmişte yaptığınız bir hatanın veya yaşadığınız yanılgının bu hafta farkına varabilirsiniz. Hayallerinize ve umutlarınıza sarılmak ise bir hayalin gerçekleşmesini sağlayabilir. Olumlamalar, spritiüel çalışmalar, psikolojik destekler, ibadet ve inanç daha sağlıklı hissetmenizi sağlarken, şanslı durumları getirebilir. Kendinizi yanlışlarınız ve doğrularınızla daha iyi görebileceğiniz, hem kendinizle hem ilişkilerde yüzleşme yaşayabileceğiniz bir hafta. Finansal konularda elinizi rahatlatacak bir paraya kavuşabilir, maddi bir iyileşme yaşayabilirsiniz. Fakat maddi yetersizlik ve kıtlık bilinci yaşam enerjinizi düşürebilir, gerçek bir kısıtlılığa neden olabilir. Hafta boyu yaşamın farklı alanlarından farklı faydalar görmek, tanıdık tanımadık insanlara ve çevrenize maddi-manevi yardımlar yapmaktan geçecektir.

Nitekim geçmişte ektikleriniz sayesinde bugünlerde ilahi bir korunma yaşayabilirsiniz. Süregelen ilişkilerde güven, maddi konular ve cinsellik gündeme taşınabilir. Yalnızlar, ilişki sahibi olmayı veya spesifik bir kişiyi idealize etme, yüceltme durumundan kaçınmalı. Sorun ve engel yaşadığınız konuda değişim ve dönüşümün zorunlu olduğunu bilmeli. Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumları (7 -13 Eylül) Bu hafta Merkür sizin burcunuzda ilerlerken, Venüs geçişiyle daha sosyal ve dışa dönük olacaksınız. İlişkilerin hareketlendiği bu haftada, bir duruma, bir kişiye veya bir isteğinize takılı kalarak anı kaçırmamaya, güzel fırsatları değerlendirmeye ve pozitif anları daha dolu yaşamaya odaklanmalısınız. Daha çok dikkat çekebileceğiniz bugünlerde, özellikle Salı ve Çarşamba tanışmalar yaşayabilir, karşınızdaki kişilerden teklif alabilirsiniz. İlişkilerde ise alınganlık ve hassasiyetler artıyor olacak. Karşınızdakini anlamaya, anladığınızı göstermeye çalışmalısınız. Karşınızdaki kişilerden beklentilerinizi bulamamak, yaşama dair isteklerinize istediğiniz koşullarda ulaşamamak motivasyonun düşmesine, hevesinizin kaçmasına neden olabilir.

Fakat haftanın beklenmedik şanslara açık olduğunu unutmamalı, inancınızı ve umudunuzu korumalısınız. İş hayatında bir sonuçlanma, netleşme söz konusu olabilir. Çalışma arkadaşları, çalışanlar ve görevlerle ilgili değişiklikler olabilir. Hafta boyu dağınıklık içinde olabilir, dağınıklıklarla ilgilenebilirsiniz. Rahata düşkün ve konforunu korumak isteyen haliniz artıyor. Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumları (7 -13 Eylül) Haftanın ilk günü Mars retrosu başlarken, retroyu en çok hissedecek burçlardan biri olacaksınız. Yaşamınızı, rutinlerinizi, alışkanlıklarınızı değiştirmeye, düzenlemeye gidebilirsiniz. İş hayatında ise düzen değişikliği yaşanabilir. Çalışma ortamında oluşacak karışıklık ve problemler bu değişimlere götürebilir. Çalışanlarla veya çalışma arkadaşlarınızla gerilim ve zıtlaşma durumlarına dikkat etmeli, gerilimi tetiklememelisiniz. Yaşamın herhangi bir alanında negatif enerjiyle hareket ettiğinizde dış koşullardan bu enerjinin size geri döneceğini unutmayın. Negatife odaklandıkça işleriniz ters gidebilir, sorun yaşayabilirsiniz. Sporlarda aşırılıklara dikkat, küçük egzersizler yapmak, beslenmede abartılara kaçmamak hafta boyu önemli. Süregelen bir bedensel rahatsızlıkta tedavi sürecinde değişiklikler olabilir. Geçmiş bir rahatsızlık nüksedebilir.

Migren ve baş ağrıları olabilir. Aşk ilişkilerinde karşınızdaki kişilere daha net tavırlarla yaklaşabilirsiniz. Detaylara takılarak, tahammülsüz davranarak ilişkilere zarar vermemelisiniz. Yalnızlar için aşk ve arkadaşlık arasında bir ilişki gündemde olabilir. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Yay Burcu Haftalık Burç Yorumları (7 -13 Eylül) Bu hafta ev içinde yeni düzenlemeler, kariyere dair yeni planlamalar içerisinde olabilirsiniz. Yaşamınızda ufak değişiklikler yapmak enerjinizi tazelerken, büyük ve riskli değişimlere karşı daha temkinli olmalısınız. Bu hafta herhangi bir konuda risk almak daha karmaşık bir süreci hazırlayabilir. Marsın retro hareketine başladığı Pazartesi gününden itibaren hafta boyunca sabırlı, pozitif ve sakin yanınızı korumalısınız. Özgüven sorunları bazı Yaylarda ise cesaretsizlik ve aşırı kaygı durumunu getirebilir. Bu retroda özgüveni çalışmak daha verimli olabilir. Aşk ilişkilerinde etkilerinin uzun süre kalacağı deneyimler içerisinde olabilirsiniz. Uzun süre hatırlayacağınız hisler, deneyimler söz konusu olabilir. Bazı ilişki ve evliliklerde dürüstlük sınavı, yanılgılar ve aldatma veya aldatılma konuları gündeme gelebilir.

Eğitim ve sınavlarda şanslı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Beklediğiniz bir paraya kavuşabilirsiniz. Arkadaşlık ve aşk ilişkilerinde karşılıklı iyi gelmeye çalışmalı, size iyi gelmeyen kişileri ise fark etmelisiniz. Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumları (7 -13 Eylül) Bu hafta yaşamınızda önemli değişiklikler meydana gelebilir. Enerjiniz her zamankinden yüksek, istek ve arzularınız her zamankinden daha önemli olabilir. Fakat duygular ve mantık, zaaflar ve irade arasında doğru dengeler kurmaya çalışmalısınız. Bu hafta bazı ilişkiler ciddileşmeye gidecek, evlilik, nişan gibi konular öne çıkacaktır. Sürpriz teklifler, ailelerin tanışması söz konusu olabilir. Hafta boyu karar verdiğiniz pek çok konunun peşinden gittiğinizde başarılı olabilirsiniz. Dayanıklılık ve sabır, isteklerinize kavuşmayı getirecek. Fazlaca hasar almış ilişkilerde ise yine dayanıklılık ve irade sergileyerek zor bir karar alabilirsiniz. Hafta içinde trafikte kontrollü olmalı, ev içinde kırma, çarpma, elektrik işleri ve yangınlara karşı dikkat etmeli. Görüntünüze hafta içinde daha çok önem verebilirsiniz. Alkış almak, beğenilmek ve ilgi görmek isteyeceksiniz. Oğlak partnere sahip kişiler bu hafta partnerine duygusal destek sağlamalı.