7 Aralık günlük burç yorumları: Yeni bir ilişki yaşanabilir

Yengeç burcunun ilerleyen saatlerde finansal konularla ilgili çaba harcaması gerekebilir. Aslan burcu için akşam saatlerinde arkadaşlıklar, sosyal konular gündemde olacak. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün saat 14.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yarım kalan işlerinizi düzenleyebilir, tamamlayabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminizde daha profesyonel olmaya gayret edin. İlerleyen saatlerde yeni tanışmalar içerisinde olabilirsiniz.

BOĞA

Bugün saat 14.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yarım kalan konuşmalarınızı yapabilir, etrafınızdaki insanlara ve onların beklentilerine göre hareket edebilirsiniz. İlerleyen saatlerle yeni ortaklıklar, anlaşmalar gündeme gelebilir.

İKİZLER

Bugün saat 14.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar finansal konularda bir bekleyiş veya aksama olabilir. Sağlıkla ilgili hassasiyetler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde ileriye yönelik konuşmalar veya yeni insanlarla tanışmalar olabilir.

YENGEÇ

Bugün saat 14.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ilişkilerinize ve sevdiklerinize odaklanabilirsiniz. İlişkilerinizde geleneksel bakış açıları ön planda olabilir. İlerleyen saatlerde finansal konularla ilgili çaba harcamanız gerekebilir.

ASLAN

Bugün saat 14.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yarım kalan işlerinizi tamamlayıp, planlı ve disiplinli ilerlemeye başlayabilirsiniz. Yeni başlayacağınız işlerinizi bu saat sonrasına koymak daha verimli ilerlemenizi sağlayabilir. Akşam saatlerinde arkadaşlıklar, sosyal ortamlar gündemde.

BAŞAK

Bugün saat 14.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar geleneksel değerler, düşünceler ve alışkanlıklar ön planda olabilir. Çocuklarınızın hayatıyla ilgilenebilirsiniz. İlerleyen saatlerde iş hayatı ve hayata dair sorumluluklarınız ön planda olacak.

TERAZİ

Bugün saat 14.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar rüyalarınızın etkisinde kalabilir, aile içi konularla meşgul olabilirsiniz. İlerleyen saatlerde kadersel deneyimlerle karşılaşabilir, bir fırsat yakalayabilirsiniz. Şartlar ve koşullar sizin lehinize dönmeye başlayabilir.

AKREP

Bugün saat 14.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar kardeşleriniz, yakınlarınız ve komşularınızla bir araya gelebilir veya iletişim trafiği içerisinde olabilirsiniz. Kelimelerinizi seçmeniz, üslubunuzda özenli olmanız önemli olacaktır. Sonrasında kadersel bitişler ve başlangıçlarla karşılaşabilirsiniz.

YAY

Bugün saat 14.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar takdir görme, hakkınızı alma, başarılı hissetme arzunuz ve ihtiyacınız artabilir. Gündüz saatleri düşük enerjilerde olabilirsiniz fakat bu saat sonrasında ilişkilerinizle ilgili yenilikler gündeme gelecek. Yeni bir ilişki veya bir tanışma yaşanabilir.

OĞLAK

Bugün saat 14.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar dikkat dağınıklıkları yaşayabilirsiniz. Önemli işlerinizi bu saat sonrasında başlatmaya çalışın, öncesinde ise yarım kalan işlerinizi tamamlayın. İlerleyen saatlerde finansal konularda seçim ve kararlar gündemde.

KOVA

Bugün saat 14.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar enerjiniz ve motivasyonunuz daha dağınık çalışabilir. Hızlı motive olup hızlı düşebilirsiniz. Bu saat sonrasında ise Ay sizin burcunuza geçiyor ve aşk hayatınızla ilgili yenilikler, sevindirici fırsatlar karşınıza geliyor.

BALIK

Bugün saat 14.48'e kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar arkadaşlarınızla fikir alışverişi yapabilir, gelecek planlarınızla ilgili fikir danışabilirsiniz. Bu saat sonrasında kadersel deneyimler, ilahi adaletin çalıştığı durumlar karşınıza gelebilir.



