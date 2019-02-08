Hanlar Bölgesi, bitişiğindeki Tarihi Kayhan Çarşısı'nı da kapsayacak şekilde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılacak "Tarih Adaları Projesi"yle daha da değer kazanacak. Bölgede, tarihi silüeti bozan yapılar yıkılarak, ecdat yadigarı eserler belirgin hale getirilecek.

- "O tarihi yapılar hoyratça kullanılmaya başlanmış"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da turistlerin vakit geçireceği mekanların az sayıda olduğunu söyledi.

Bölgede "Tarih Adaları" oluşturulması için kolları sıvadıklarını belirten Aktaş, "Bizim yeni dönem projelerinden biri de bu 'Tarih Adaları'. Hisar Bölgesi, Hanlar Bölgesi ve Tophane Bölgesi'nde bu projeyi yürütmek istiyoruz." dedi.

Alinur Aktaş, Hanlar Bölgesi'ndeki projenin Tarihi Kayhan Çarşısı'nı da kapsayacağını aktardı.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalara da değinen Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu bölgeyi (Hanlar Bölgesi) örten, çevreleyen çok kötü binalar var. Bunların çıkarılarak, bölgenin 12 ay boyunca gece saatlerine kadar yaşayan mekanlar haline dönüştürülmesi gerekiyor. Eğer bunu yaparsanız turist gelir ve orası onun için özellik arz eder. Özellikle Tophane tarafından baktığınızda bazı binalar var. Onları sanal ortamda fotoşopla yıktığımızda, ortaya çok güzel görüntüler çıkıyor. Bu alanlar gizli ve saklı kalınca, millet o tarihi yapıları hoyratça kullanmaya başlamış."