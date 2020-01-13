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  4. 7 bin lira alacağı olduğu kişinin evine gitti, cinayet işleyip intihar etti

7 bin lira alacağı olduğu kişinin evine gitti, cinayet işleyip intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 07:58 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği 2 çocuk babası Ramazan Küçük'ün (53) evine giden Hüseyin Arslan (54), çıkan tartışmada tabancasını çekti. Arslan, başından tabancayla vurduğu Küçük'ü öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Küçükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Arslan, 7 bin lira alacağı olduğu iddia ettiği Ramazan Küçük'ün evine gitti. Küçük ile Arslan arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Arslan, belinden çıkardığı tabancayla Küçük'ü başından vurarak, kaçtı. Hüseyin Arslan'ın olayın ardından kaçma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Küçük, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Jandarma, cinayet zanlısı Arslan'ı arama çalışmalarını sürdürürken, Denizli- Pamukkale karayolu Küçükdere kavşağı yanındaki tarlada ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, cesedin, cinayeti işleyen Hüseyin Arslan'a ait olduğunu tespit etti. Arslan'ın cinayetin ardından mahalleden ayrıldıktan sonra yol kenarına otomobilini park edip, tarlada aynı tabancayla kendini başından vurduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Denizli Pamukkale ramazan küçük Hüseyin Arslan cinayet intihar

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