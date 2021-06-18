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7 binden fazla yarasa incelendi! İnsanlarda hastalığa neden olabilecek onlarca virüse sahip

18.06.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre’de yer alan Zürih Üniversitesi’nden bilim insanları, Covid-19’un kökenlerini daha iyi anlamak ve gelecek pandemilere hazırlıklı olmak amacıyla ülke genelindeki yarasaları inceledi. Araştırmacılar, İsviçre’de yaşayan yarasaların, insanlar da dahil olmak üzere diğer hayvanlara sıçrayabilecek ve hastalığa neden olabilecek 39 farklı viral aileden virüs barındırdığını keşfetti.

7 binden fazla yarasa incelendi! İnsanlarda hastalığa neden olabilecek onlarca virüse sahip

Yarasalardan doğruca insanlara sıçrayarak hastalığa neden olan virüslerin sayısı oldukça az. Bilim insanları, genellikle yarasalar tarafından taşınan virüslerin bir başka tür aracılığıyla insanlara bulaştığını düşünüyor. Dünya genelinde 177 milyonu aşkın kişinin arasında yer alan yeni tip koronavirüsün de benzer bir şekilde yarasalardan konakçı türe, ardından insanlara bulaştığına inanılıyor.

Bilim insanları, İsviçre'deki yarasaların insanlara sıçrama yeteneğine sahip olanlar da dahil olmak üzere 39 farklı viral aileden virüs barındırdığını açıkladı. Zürih Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, ülke genelindeki binlerce yarasadan alınan virüs örneklerinin genetik analizi yapıldı.

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7 BİNDEN FAZLA YARASA İNCELENDİ

Bununla birlikte, önceki çalışmalar, birkaç farklı ülkede yarasalar tarafından taşınan virüsleri araştırırken, hiçbiri İsviçre'ye odaklanmamıştı. Bu bilgi boşluğunu doldurmak için, Isabelle Hardmeier ve meslektaşları, ülkede yaşayan 7 binden fazla yarasa tarafından taşınan virüsleri araştırdı.

YARASALAR GÜÇLÜ VÜCUT ÖZELLİKLERİNE SAHİP

Çalışmanın yazarları, yarasaların birçok farklı virüs türü için ideal bir kaynak olduğunu belirtti. Uçan ve memeli bir hayvan olduğu için yarasaların çok güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olduğunu belirten uzmanlar, sahip oldukları vücut koşullarının onları diğer türler için zararlı olabilecek etkili virüs vericileri haline getirdiğini söyledi.

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İNSANLARA BULAŞABİLİR

PLOS ONE adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında, yarasalardan toplanan organ ve dışkı örneklerinde bulunan virüslerin DNA ve RNA dizileri analiz edildi. Ardından,bu virüslerin genomlarının değerlendirmesi, daha önce diğer omurgalıları enfekte edebilen 16 viral aileyi ortaya çıkardı. Bu nedenle, bu virüsler potansiyel olarak diğer hayvanlara veya insanlara bulaşabilir.

MERS'E NEDEN OLAN VİRÜSÜN TAM GENETİK DİZİLİMİNE SAHİP OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Ardından araştırmacılar, ilk etapta belirlenen virüslere daha derin bir analiz yaptı. İncelenen yarasa kolonilerinden birinin Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS) ile ilişkili corona virüsün neredeyse tam bir genomunu barındırdığını ortaya çıkardı.

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ARAŞTIRMACILAR: YARASALAR SÜREKLİ İZLENMELİ

Öte yandan yazarlar, dışkı örneklerinin genomik analizinin, yarasalar tarafından barındırılan virüsleri sürekli olarak izlemek için yararlı bir araç olabileceğini belirtti.

Ayrıca, bu tür bir izlemenin diğer hayvanlara bulaşma riskini artırabilecek viral genetik mutasyon birikimlerini tespit edebileceği ifade edildi. Çalışmanın yazarları son olarak, "İsviçre'ye özgü yarasaların genetik analizi, geniş virüs çeşitliliğini ortaya koyuyor. Corona virüsler, adenovirüsler, hepevirüsler, rotavirüsler A ve H ve parvovirüsler dahil olmak üzere 16'sının omurgalıları enfekte ettiği bilinen 39 farklı virüs ailesinden virüs genomları tespit edildi” yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İsviçre

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