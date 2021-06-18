7 binden fazla yarasa incelendi! İnsanlarda hastalığa neden olabilecek onlarca virüse sahip

Yarasalardan doğruca insanlara sıçrayarak hastalığa neden olan virüslerin sayısı oldukça az. Bilim insanları, genellikle yarasalar tarafından taşınan virüslerin bir başka tür aracılığıyla insanlara bulaştığını düşünüyor. Dünya genelinde 177 milyonu aşkın kişinin arasında yer alan yeni tip koronavirüsün de benzer bir şekilde yarasalardan konakçı türe, ardından insanlara bulaştığına inanılıyor.

Bilim insanları, İsviçre'deki yarasaların insanlara sıçrama yeteneğine sahip olanlar da dahil olmak üzere 39 farklı viral aileden virüs barındırdığını açıkladı. Zürih Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, ülke genelindeki binlerce yarasadan alınan virüs örneklerinin genetik analizi yapıldı.

7 BİNDEN FAZLA YARASA İNCELENDİ

Bununla birlikte, önceki çalışmalar, birkaç farklı ülkede yarasalar tarafından taşınan virüsleri araştırırken, hiçbiri İsviçre'ye odaklanmamıştı. Bu bilgi boşluğunu doldurmak için, Isabelle Hardmeier ve meslektaşları, ülkede yaşayan 7 binden fazla yarasa tarafından taşınan virüsleri araştırdı.

YARASALAR GÜÇLÜ VÜCUT ÖZELLİKLERİNE SAHİP

Çalışmanın yazarları, yarasaların birçok farklı virüs türü için ideal bir kaynak olduğunu belirtti. Uçan ve memeli bir hayvan olduğu için yarasaların çok güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olduğunu belirten uzmanlar, sahip oldukları vücut koşullarının onları diğer türler için zararlı olabilecek etkili virüs vericileri haline getirdiğini söyledi.