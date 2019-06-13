-7 Bölge 7 Renk Festivali’nde birlik ve beraberlik mesajı verildi

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İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali’nin üçüncü gününde Düzce, Yozgat ve Sinoplular özel bir program organize etti. Yozgat ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Düzce Merkez ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği ile Bağcılar Sinoplular Derneği tarafından düzenlenen geceye İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy da konuk oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'ndaki etkinlikte Ersoy, “Bizim huzurumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenler neredeyse ve nerede vücut bulmaya çalışıyorsa orada mücadelemizi yapıyoruz” diye konuştu.

İçeriden ve dışarıdan yapılan saldırılara karşı mücadelenin devam ettiğini belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy “Bizim huzurumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenler neredeyse ve nerede vücut bulmaya çalışıyorsa orada mücadelemizi yapıyoruz. Seçimler yaklaşırken ve iptal edilip yenilenmesine karar verildiğinde gördük ki huzurumuzu bozmak isteyenler İstanbul seçimlerini fırsat bilerek buraya sızmak istiyor. Biz de geldik bunları size anlatıyoruz. Derdimizi sizle paylaşıyoruz. Cenabı Allah huzurumuzu bozmasın” dedi.