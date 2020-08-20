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  4. 7 gündür yaşam mücadelesi veriyordu! Kan donduran dehşet

7 gündür yaşam mücadelesi veriyordu! Kan donduran dehşet

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2020 13:39 | Son Güncelleme

Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir site güvenlik görevlisi, site bahçesine girmek isteyen kimliği belirsiz kişilere izin vermeyince saldırıya uğradı. 60 yaşındaki güvenlik görevlisi, ağır yaralandığı saldırıdan 7 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay, 13 Ağustos gecesi Arsuz'a bağlı Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Güvenlik görevlisi Ethem Devrim, sitenin bahçesine girmek isteyen kimliği belirsiz 3 kişiyi engelleyerek içeriye almadı. Bunun üzerine şüpheliler, Devrim ile tartışmaya başladı. Şüphelilerden biri, Devrim'i darbederek ağır yaraladı. İkili ardından da dışarıda kendilerini bekleyen bir otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Devrim'i özel bir hastaneye kaldırdı. Şüpheliler polis tarafından kısa süre sonra yakalandı. Şüphelilerden biri sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAYATA TUTUNAMADI

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Ethem Devrim, bugün hayatını kaybetti. Devrim'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Devrim'in görev yaptığı sitede oturan ve davasını üstlenen avukat Hakan Mazman, 15 yıldır tanıdığı ve 'amca' dediği Ethem Devrim'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti. Davanın takipçisi olacaklarını belirten Mazman, yaşananları şöyle anlattı:

'ENGELLEMEYE ÇALIŞTIKLARI İÇİN SERBEST BIRAKILMIŞLAR'

"Bu kişilerin daha önce de siteye gelip içeri girmeye çalıştıklarını öğrendik. O gece de saat 03.00'te üç kişi geliyorlar, aracı kameraların görmeyeceği yere koyarak iki kişi site girişine yaklaşıyor. Ethem Amca'yı darbediyorlar. İşin acısı, yere düşünce kalkmak isterken sandalye ile darbetmeye devam ediyorlar. Ciddi darbeler almış ve beyin kanaması geçirmesine neden olmuşlardır. Yapılan müdahalelere ve hastanede yapılan tedavisine rağmen hayatını kaybetmiş. Olayla ilgili bir kişi aracın içinde beklediği, ikinci kişinin de darp sırasında bazen engellemeye çalıştığı için iki kişinin serbest bırakılmasına, birinin tutuklanmasına karar verilmiş. Delillerimizi sunmaya devam edeceğiz."

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