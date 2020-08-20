7 gündür yaşam mücadelesi veriyordu! Kan donduran dehşet

Olay, 13 Ağustos gecesi Arsuz'a bağlı Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Güvenlik görevlisi Ethem Devrim, sitenin bahçesine girmek isteyen kimliği belirsiz 3 kişiyi engelleyerek içeriye almadı. Bunun üzerine şüpheliler, Devrim ile tartışmaya başladı. Şüphelilerden biri, Devrim'i darbederek ağır yaraladı. İkili ardından da dışarıda kendilerini bekleyen bir otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Devrim'i özel bir hastaneye kaldırdı. Şüpheliler polis tarafından kısa süre sonra yakalandı. Şüphelilerden biri sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HAYATA TUTUNAMADI

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Ethem Devrim, bugün hayatını kaybetti. Devrim'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Devrim'in görev yaptığı sitede oturan ve davasını üstlenen avukat Hakan Mazman, 15 yıldır tanıdığı ve 'amca' dediği Ethem Devrim'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti. Davanın takipçisi olacaklarını belirten Mazman, yaşananları şöyle anlattı: