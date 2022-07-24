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  4. 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Özdenören'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Özdenören'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

24.07.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, Eyüp Sultan Camii’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdenören'in cenaze namazına katılanlara hitap etti.

7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Özdenören'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören, Eyüp Sultan Camii’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Türk edebiyatının usta yazarlarından Rasim Özdenören için Eyüp Sultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Nuri Kabaktepe, yazar İskender Pala katıldı. (İHA)

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