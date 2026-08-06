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Hamile kadına 'boş gebelik' raporu verildi! Gerçek böyle ortaya çıktı

Ankara’da 7 haftalık hamile Eda Ö.’nün yaşadığı olay, sağlık hizmetlerinde teşhis süreçlerini yeniden gündeme taşıdı. Özel bir hastanede yapılan kontrolde gebeliğinin 'anembriyonik gebelik' (boş gebelik) olabileceği belirtildi. İlginç detaylar haberimizde…

Hamile kadına 'boş gebelik' raporu verildi! Gerçek böyle ortaya çıktı

3'üncü çocuğuna hamile olan ev kadını Eda Ö., rutin kontrol için özel hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan ultrasonografi tetkiki sonucunda düzenlenen raporda gebelik kesesinde embriyoya ait görünüm izlenemediği, 'anembriyonik gebelik' (boş gebelik) olabileceği belirtildi.

Eda Ö., 1 saat sonra başvurduğu devlet hastanesinde ise bebeğinin yaşadığını öğrendi. Eda Ö., bebeğin kalp atışının mevcut olduğu yönündeki raporla rahatlarken, özel hastanede yaşadığı durumla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Hamile kadına boş gebelik raporu verildi! Gerçek böyle ortaya çıktı 1

'BEBEĞİN YOK, GEBELİK ÖLÜ' İDDİASI

Eda Ö., savcılığa sunduğu dilekçesinde, özel hastanedeki tetkik sonucunda Dr. O.Ş.C.'nin 'Bebeğin yok, kalp atışı yok, gebelik ölü. Hayati risk taşımaktasınız. Bebeğin acilen alınması gerekmektedir' dediğini ve bu operasyon için 30 bin TL talep ettiğini iddia etti. Eda Ö., doktor O.Ş.C., radyoloji uzman Dr. N.A. ve hastane yetkililerinin 'Çocuk düşürtmeye teşebbüs', 'Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

"KÜRTAJ İÇİN 30 BİN TL İSTEDİLER"

Eda Ö., kontrol için hastaneye gittiklerinde uzman doktorla görüştüklerini söyleyerek, "Doktor, bebeğin kalp atışının durduğunu, bebeğin rahme yapıştığını, rahmin acilen temizlenip kürtaj işleminin yapılması gerektiğini söyledi. Sonra elimize yatış dosyasını uzattılar. Ama biz eski bir müşteri olduğumuz için 30 bin liraya yapabileceklerini söylediler. Bunun üzerine ben bu işlemi burada yaptırmak istemediğimi belirttim. Bir de devlet hastanesine gitmek istediğimi söylediğimde 'tamam tercih sizin' denildi. Devlet hastanesine gittim, arada sadece 40 dakika oynuyor. Orada kanlarımı verdim ve ultrasona yönlendirildim. Oradaki ultrasonda bebeğin geç döllenme kaynaklı 6 hafta 1 günle uyumlu olduğu, kalp atışlarının da mevcut olduğu ortaya çıktı" dedi.

Hamile kadına boş gebelik raporu verildi! Gerçek böyle ortaya çıktı 2

"ÖZÜR DİLEYİP, HATALARINI KABUL ETTİLER"

Eda Ö., sonra tekrar özel hastaneye gittiğini belirterek, "Benden sadece özür dilendi. Bunun kendi hataları olduğu kabul edildi. Ve bana 'Sizin için ne yapabiliriz?' dediler. Ben de 'Bunun için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ben çocuğu aldırmış olsaydım bunu yerine koyamayacaktınız. Ben hiçbir şekilde özür kabul etmiyorum. Hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım' dedim. Beni ikna etmeye çalıştılar. Ben şikayetlerimi yaptım. Savcılık kanalıyla da yine şikayetlerimi oluşturmuş oldum. Bugün bana yapılan, başkasına da yapılmaya devam edecek. Ve eminim, belki de bu duruma düşüp de ikinci hastane fikrine yönelmeyip direkt doktorun kararıyla kürtaj yaptırmış olanlar olacağını da düşünüyorum. Ağladığımı görünce doktor bana 'Neden ağlıyorsun, en azından gebe kalıyorsun. Buraya nice gelen, gebe kalamayanlar var, onları düşün' dedi. Bu söylem bile hoş değil. Çıktığımda çok kötüydüm. Ağlayarak diğer hastaneye gittim. Tabii ki de bu bir süreç. Sağlıklı da olabilir, sağlıksız da olabilir. Ama 'Kalp atımı yok, rahime yapışmış' denilen bir bebeğin kalp atımının olduğunu öğrenmek çok çok farklı bir duygu" diye konuştu.Eda Ö., savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi aracılığıyla da şikayetlerini yaptığını, süreci takip edeceğini söyledi.Hastane yetkilileri ise suçlamayı kabul etmedi. Hastane yetkilileri anne adayına, bebeğin ölü olduğuna dair bir rapor verilmediğini, embriyo izlenemediği için takip edilmesinin önerildiğini ileri sürdü.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara gebelik
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Hastanenin adını yazın cezasını halk gitmeyerek versin.Başkalarına zarar veremesinler
Bu hanği hastane ise bilelim ve oraya gitmeyelim.
saglik bitti. doktorlar zaten torpille okumuslar bilgi sıfır. doktor civanim gibi deneyerek ogrenmeye calisiyorlar. torpillin cani cehenneme
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