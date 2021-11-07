7 Kasım günlük burç yorumları: Bazı kararlarınızdan vazgeçebilirsiniz

Başak burcu gün içinde aile ile bir araya gelebilir ve keyifli vakit geçirebilir. Kova burcu anlık duygu geçişleri yaşayabilir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında uyku hali, tembellik hakim olabilir. Güne dair bazı planlarınız iptal olabilir, bazı kararlarınızdan vazgeçebilirsiniz. Anlık kararlarla hareket edebileceğiniz bir gün. Akışta kalma zamanı.

BOĞA

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gündüz saatlerinde harcamalar ve krediler, taksit ve ödemelerle ilgili planlamalar gündemde olabilir. İlişkilerde affetme, barışma ve anlayış öne çıkabilir. Gün batımı ve akşam saatleriyle daha uyumlu ve keyifli enerjiler hakim.

İKİZLER

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gündüz saatlerinde planlarınızı değiştiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ruh haliniz daha hızlı değişebilir. İlişkilerle ilgili kısa veya uzun vadeli hayaller, tasarılar gündemde olabilir. Akşam saatlerinde keyifli görüşmeler yapılabilir.

YENGEÇ

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün boyunca anlayışlı ve uzlaşmacı, affedici yanınızla öne çıkabilirsiniz. Sevdiklerinize karşı daha toleranslı davranabilirsiniz. İş hayatının getirdiği sorumluluklar veya sağlıkla ilgili destekler gündemde olabilir.

ASLAN

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde içinizden geldiği gibi hareket etmek isteyebilir, özgürlük ihtiyacında olabilirsiniz. Sezgileriniz daha güçlü çalışırken, olayların iç yüzünü, saf niyetleri daha iyi okuyabilir; anlayabilirsiniz. Çocuklar ve aşk ilişkileri ön planda.

BAŞAK

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde evinizde sevdiklerinizle bir araya gelebilir, ailece organizasyonlar yapabilir, kısa bir yolculukla keyifli vakitler geçirebilirsiniz. İlişkilerinizde barışmalar ve iyileşmeler ön planda olabilir.

TERAZİ

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde tembellikler, halsizlik veya keyfi hareket etme ve sorumluluklardan uzak kalma isteği artabilir. Yemeklerde aşırılıklara gidebilirsiniz. Akşam saatlerinde sosyalleşebilir ve daha yüksek enerjide olabilirsiniz.

AKREP

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde harcamalar, para çıkışları gündeminizde olabilir. Abartılı adımlardan kaçınmak gün içinde daha akılcı olabilir. Akşam saatlerinde heyecan duygusu, isteklerinizin peşinden gitme dürtüsü artabilir.

YAY

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gün içinde sağlıkla ilgili destekler ve takviyeler alabilirsiniz. Yaşamınızı düzenleme, yaşam alanınızda değişiklik yapma ihtiyacınız artabilir. Sevdiklerinize daha anlayışlı olabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha planlı hareket edebilirsiniz.

OĞLAK

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gündüz saatlerinde dağınıklıklar, gecikmeler, erteleme-bekletilme durumları olabilir. Kritik konuşmalar yapmak veya önemli görüşmeleri gerçekleştirmek için akşam saatlerini değerlendirin. Finansal şanslar yakalayabilirsiniz.

KOVA

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gündüz saatlerinde istekleriniz ve duygularınız, kısa vadeli planlarınız değişikliğe uğrayabilir. Anlık duygu geçişleri yaşayabilirsiniz. Gün içerisinde sosyal ortamlara katılarak daha keyifli hissedebilirsiniz. İlişkilerde yardımlaşmalar ön planda.

BALIK

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Gündüz saatlerinde ebeveynlerle ilişkiler, ebeveynlerinizle yardımlaşmalar ön planda olabilir. Abartılı duygulardan, abartılı tepkilerden kaçınmaya çalışın. Akşam saatlerinde denge ve uyum daha güçlü çalışacaktır.



