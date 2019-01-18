7. kez başkanlığa koşuyor

- "Rekor kıracağım"

31 Mart 2019'da yeniden başkan seçilmesi halinde Türkiye'nin kesintisiz en fazla belediye başkanlığı yapan kişilerinden biri olacağını ifade eden ve vatandaşlardan destek isteyen Çakar, şöyle konuştu:

"Şükürler olsun beldede alt ve üstyapı ile ilgili yapacağımız bir şey kalmadı. Ben her seçim döneminde vaatlerimi sıralarım, 5 yıl boyunca tümünü yerine getiririm. Bugüne kadar vadettiğim, yapamadığım bir şey olmadı. Eğer vaatlerimi yerine getiremeseydim bunca yıl başarılı olamazdım. Son 15 yıl içerisinde beldeye 600 bin metrekare parke taşı döşedik, iki cami inşa ettik, bir spor salonu, çim futbol sahası, düğün salonu ile arıtma tesisi yaptık. Kanalizasyon, içme suyu gibi altyapı sorunlarını çözdük. Beldede her yol, her sokak parke taşı ile döşendi. Hangi partiyi desteklerse desteklesin, kime oy verirse versin evinin kapısına kadar parke taşı döşedik. Beldeye saat kulesi bile yaptık. Devlete olan ufak tefek borçlarımızın dışında hiçbir kişiye ya da kuruma borcumuz yok. Çözüm bekleyen önemli bir sorunumuz da yok."