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  4. 7 kişi tarafından feci şekilde dövülmüştü! Yaşadığı dehşet anlarını anlattı

7 kişi tarafından feci şekilde dövülmüştü! Yaşadığı dehşet anlarını anlattı

09.02.2021 17:11 | Son Güncelleme:
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7 kişi tarafından feci şekilde dövülmüştü! Yaşadığı dehşet anlarını anlattı

İzmir Buca'da iddiaya göre, ev kirasını geciktirdiği için ev sahibi ve beraberindeki 6 kişi tarafından 2 çocuğunun gözü önünde feci şekilde dövülen 43 yaşındaki Senem Onat, yaşadıklarını anlattı. Güvenlik kamerasının an be an görüntülendiği o anların halen etkisini yaşayan Onat, "Korkuyorum. Aslında kendi can güvenliğinden değil çocuklarımın can güvenliğinden korkuyorum. Ya benim çocuğuma bir şeyler yapılırsa, kaçırılırsa veya darp edilirse" dedi.

Buca Koop. Mahallesi 200/70 Sokak üzerinde bulunan bir sitenin otoparkında geçen 1 Şubat Pazartesi meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle yaşandı. Organizasyon işi yapan iki çocuk annesi Senem Onat, pandemiden dolayı işlerinin kötü gitmesi üzerine 2 ay toplam 2 bin 800 lira olan ev kirasını ödeyemedi. Bunun üzerine ev sahibi M.Ç. (Mehmet Çelik), kirayı ödeyemeyen Onat'a evden çıkmasını söyledi. Fakat Onat, kontratının mart ayına kadar sürdüğünü belirterek evde kalmaya devam etti. Onat'ın evi boşaltmaması üzerine sinirlenen ev sahibi M.Ç., iddiaya göre 1 Şubat Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Onat'ın önünü kesti ve hakaretlerde bulundu. Sözlü tartışma sırasında M.Ç., Onat'ı darp etti. Sol göğüs kafesinin üzerine darbe alan Onat, olayın ardından kendi imkanlarıyla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine gitti. Tedavisinin ardından darp raporu alan Onat, polise şikayetçi oldu.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DARP EDİLDİ

Ardından evine dönen Onat, aracını park edip konutuna gittiği sırada, bu kez ev sahibi M.Ç. ve beraberindeki 6 kişi önünü kesti. Onat'ın darp raporu aldığı ve şikayetçi olduğu gerekçesiyle M.Ç. ve yanındakiler, tepki gösterdi. Ardından grup, Onat'a çocuklarının gözü önünde saldırarak darp etti. Yerde sürüklenen Onat, dövüldü. O anlar, sitenin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Yine kendi imkanlarıyla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne giden, bir kez daha darp raporu alan Onat, sonrasında bir kez daha polis merkezinin yolunu tuttu. Polis, saldırgan 2'si kadın 7 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Daha sonra zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaşadıklarının etkisinden halen kurtulamadığı görülen gözü yaşlı Senem Onat, çocuklarının boşandığı eşinin yanında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklarımın ve benim can güvenliğim yok. Nasıl alayım çocuklarıma yanıma. Çocuklarının gözleri önünde yaşadım bunları. Uyuyamıyorum. Kızım merakla sürekli beni arıyor. 'Çok üzülüyorum' diyor. Oturup ağlıyor. Kimsenin bu duruma hakkı var mı. Aylarca çalışmadım. Çalışamadım için kirayı ödeyemedim. Keyiften değil" Halen aynı evde yaşadığını belirten Onat, "Benim ne annem ne babam var. Hiç kimsem yok. Arkadaşlarım çağırıyor. Birisinin yanında ne kadar kalabilirim ben" dedi.

Can güvenliğinin olmadığını belirten efendim Onat, "Korkuyorum. Aslında kendi can güvenliğinden değil çocuklarımın can güvenliğinden korkuyorum. Ya benim çocuğuma bir şeyler yapılırsa, kaçırılırsa veya darp edilirse. Bana vururken tehdit ettiler" dedi.

Avukat Alperen Çetinkaya ise, müvekkilinin ilk tartışmadan sonra şikayetçi olması üzerine koruma kararı çıktığını belirtip "Her ne kadar koruma kararı çıkmış olsa da 1 saat sonra 7 kişi evin önünde su grup saldırıyor. Bu olay bize göre kasten adam öldürmeye teşebbüs. Çünkü müvekkilim olay anında başına ve kalbine darbe alarak yaralanıyor. Müvekkilimin cebinden 750 TL'si alınmış. Kiraya sayılacağı söylenerek yağma olay gerçekleşmiş. Ancak savcı kasten yaralamaya yönelik inceleme verdi. Biz bunu hatalı olduğunu düşünüyoruz. Zanlılar şu an serbest" dedi.

Kaynak: DHA


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