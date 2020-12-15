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7 kişilik Jeep Grand Compass kameralara yakalandı

15.12.2020 09:56 | Son Güncelleme:
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7 kişilik Jeep Grand Compass kameralara yakalandı

Jeep'in yaklaşan 7 koltuklu Grand Compass modeli, prototipler Avrupa'da halka açık testlere başladı. İlk model İtalya'da kameralara yakalandı.

7 kişilik Jeep Grand Compass kameralara yakalandı. Jeep Grand Compass tasarımını kamuflaj detaylarla fazlasıyla gizlemiş durumda.

7 Kişilik Jeep Compass

7 KİŞİLİK JEEP GRAND COMPASS KAMERALARA YAKALANDI

Gördüğünüz gibi, bu özel prototip, tanınmış bir ızgara dışında bir farklılık içermiyor. Modelin bir Jeep ürünü olduğunu gösteren çok az şey olduğu görülüyor. Yine de genişletilmiş arka kapılar model hakkında az da olsa bilgi veriyor. Grand Compass'ın üçüncü sırasının toplam yedi kişi için iki ekstra yolcuyu barındırması bekleniyor. Ancak üçüncü sıra yolcuların ne kadar diz mesafesine sahip olacağı konusunda hiçbir bilgi yer almıyor. Yeniden konumlandırılmış sis farlarıyla birlikte ön tarafta revize edilmiş bir ızgara ve yeni farlar bulunuyor.

7 Kişilik Jeep Compass

7 KİŞİLİK JEEP GRAND COMPASS’IN KOKPİTİNDE NELER VAR?

İç mekanda yeniden tasarlanmış direksiyon simidi, gösterge paneli, kumanda donanımı, orta konsol ve yeni vites seçici olması bekleniyor. Bunun yanında 10,25 inç bilgi-eğlence ekranı da modelde hizmet verecek. Ayrıca 10.1 inçlik bir dijital gösterge paneli de modelde yer alacak.

7 Kişilik Jeep Compass

7 KİŞİLİK JEEP GRAND COMPASS HANGİ MOTOR SEÇENEKLERİYLE GELECEK?

Modelde yeni nesil 1.3 litrelik turbo beslemeli bir makine yer alacak. Bu motor 7 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilecek. Bu seçenek önden çeker olarak satılacak. Bunların yanı sıra birde 1.4 litrelik turbo benzinli başka bir seçenek de yer alacak. Bu ünite 9 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilirken, dört tekerlekten çekiş sistemini de bünyesinde barındıracak. Jeep, VW Tiguan Allspace’in birebir rakibi olacak. Marka önümüzdeki yıl Grand Compass'ı tanıtacak .

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