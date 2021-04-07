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7 Nisan günlük burç yorumları | Burçlar bugün ne söylüyor?

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07.04.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burç yorumları, birçok insana hayatları ile ilgili konularda yol gösterici olmaya devam ediyor. 7 günü burç yorumlarda, Ay’ın saat 23.30’da Kova burcunda ilerliyor olması etkili olacak. Gün boyunca pozitif ve olumlu enerjilerle çevrili olan burçlar, iyi bir enerjiye sahip. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

7 Nisan günlük burç yorumları | Burçlar bugün ne söylüyor?

23.30’a kadar Kova burcunda ilerleyen Ay, 13.05 ve 23.30 saatleri arasında ise boşlukta hareket edecek. Bu sebeple bu saatler arasında yeni bir iş başlatmamız çok daha uygun olacaktır. Bugün, Oğlak burcu parasal konulardaki başarısı ile öne çıkıyor. İkizler burcu ise yurtdışı ve yabancılarla olan işleri gündemde yer buluyor. Ay’ın; Venüs, Mars ve Jüpiter ile olumlu enerjilerle çevrildiği gün boyunca çok daha iyi enerjiler burçları saracak. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün öğle saatinden itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında hızlı gelişmeler ve sürpriz durumlar karşınıza gelebilir. Günün geri kalanında ise planlar değişebilir.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün güne iş ve kariyer konularıyla ilgili gelişmelerle başlayabilirsiniz. Üstleriniz ve yöneticilerinizle önemli görüşmeler yapabilir, ekibinizi daha iyi yönetmekle ilgilenebilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün ana ve ortama göre hareket edecek, dış koşullara göre planlarınızda değişiklikler yapacaksınız. Beklenmedik haberler alabilirsiniz. Yurtdışı ve seyahat gündemleri olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün abartılı duygu hallerinden, düşüncelerden uzaklaştığınızda işler istediğiniz gibi ilerleyebilir, durumlar sizin lehinize dönebilir. İsteklerinizde netleşerek enerji alanınızı güçlendirin.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün ilişkileriniz ve sevdikleriniz ön planda olabilir. Eşinizin ve partnerinizin iş hayatında önemli durumlar yaşanabilir. Sevdiklerinizin sağlığıyla ilgili destekler alabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün güne dair planlarınızda aksaklıklar olabilir. Ulaşım ve seyahatte engeller ve değişiklikler gündeme gelebilir. Kardeşlerle ilişkiler öne çıkabilir. Sorgulayıcı olacağınız bir gün.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün koşullara göre hareket edip, akışla uyumlu olmaya özen gösterdiğinizde oldukça keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Elinizdekilerin kıymetini göz ardı edip beklenti ve isteklerinizde takılı kaldığınızda keyifsiz ve isteksiz olabilirsiniz. Değer görme isteği artıyor.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün daha kontrolcü olabilir, her duygu ve düşüncede, aksiyonda daha fazla abartı ve aşırılığa gidebilirsiniz. Uç tepkilerden kaçınmak, gri durumlara yer vermek, ya hep ya hiç mantığıyla fevri davranmamak önemli.

YAY BURCU YORUMU
Bugün kendinizi ifade etmekten çekinmeyin, kendinizi arka plana almayın. Günün ilk yarısı oldukça verimli, şanslı ve keyifli geçebilir. Önemli işlerinizi bu zaman diliminde yapabilirsiniz. Günün geri kalanı daha anlık gelişebilir.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün finansal konularda daha temkinli olmalısınız. Yatırım, ödeme, satın alım gibi pek çok konuda geleceğini göz önünde bulundurarak, risk analizi yaparak ilerleyin. İsteklerinizde netleşmeniz, yaşamın size bu istekleri sunmasını sağlayabilir.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün güne hızlı başlayacaksınız. Günün ilk yarısında iş hayatında ve sosyal ilişkilerde kendinizi gösterebilirsiniz. Gün boyu kontrol çabasıyla şartları zorlamamalı, dış koşullarla barış içinde olmalı.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Eşya kayıpları ve unutkanlıklara açık olabilirsiniz. Yarım kalmış işlerinizi tamamlayıp, dinlenmeye vakit ayırın. Önemli işlerinizi günün ilk yarısında veya ertesi gün başlatın.


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