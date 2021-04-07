7 Nisan günlük burç yorumları | Burçlar bugün ne söylüyor?

23.30’a kadar Kova burcunda ilerleyen Ay, 13.05 ve 23.30 saatleri arasında ise boşlukta hareket edecek. Bu sebeple bu saatler arasında yeni bir iş başlatmamız çok daha uygun olacaktır. Bugün, Oğlak burcu parasal konulardaki başarısı ile öne çıkıyor. İkizler burcu ise yurtdışı ve yabancılarla olan işleri gündemde yer buluyor. Ay’ın; Venüs, Mars ve Jüpiter ile olumlu enerjilerle çevrildiği gün boyunca çok daha iyi enerjiler burçları saracak. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün öğle saatinden itibaren Ay boşlukta ilerliyor. Günün ilk yarısında hızlı gelişmeler ve sürpriz durumlar karşınıza gelebilir. Günün geri kalanında ise planlar değişebilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün güne iş ve kariyer konularıyla ilgili gelişmelerle başlayabilirsiniz. Üstleriniz ve yöneticilerinizle önemli görüşmeler yapabilir, ekibinizi daha iyi yönetmekle ilgilenebilirsiniz.