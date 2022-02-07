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  4. 7 Şubat On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? 7 Şubat 2022 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

7 Şubat On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? 7 Şubat 2022 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

07.02.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 7 Şubat Pazartesi günü haftanın ilk On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Peki 7 Şubat On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi On Numara çekilişi sonuçları...

7 Şubat On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? 7 Şubat 2022 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Piyango takipçilerinin merak ettiği On Numara çekilişi bu akşam sonuçlanacak. Haftanın ilk On Numara çekilişi 7 Şubat Pazartesi günü bu akşam gerçekleşecek. Geçtiğimiz hafta On Numara'da çekiliş saati sonrası 10 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki 7 Şubat 2022 On Numara çekilişi sonuçları belli oldu mu?

7 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her hafta, haftanın 2 günü gerçekleşen ve şans oyunu takipçileri tarafından ilgiyle takip edilmekte. 7 Şubat On Numara çekilişi ise bu akşam gerçekleştirilecek.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Cuma günü yapılmış ve 10 bilen 1 kişi 482.828,65 TL kazanmıştı. Yapılan son çekilişte şanslı rakamlar ise 1,3,12,13,19,23,25,30,36,42,47,48,49,50,60,65,66,69,70,75,78,80 olarak belirlenmişti.

Haftanın ilk çekilişi bugün saat 20:00'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

7 Şubat On Numara çekilişi sonuçları belli olduğunda aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

MİLLİ PİYANGO ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.

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