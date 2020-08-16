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  4. 7 yaşındaki Ceylin gözyaşlarını tutamadı: Okuluma gitmek istiyorum

7 yaşındaki Ceylin gözyaşlarını tutamadı: Okuluma gitmek istiyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2020 22:22 | Son Güncelleme

Bursa'da Ceylin Küpçüoğlu (7) okulunu ve arkadaşlarını özlediğini söylerken gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşların koronavirüse karşı dikkatki olmalarını isteyen Ceylin "Artık herkes kurallara uysun hakkımıza girmesinler, ben artık gerçekten okuluma gitmek istiyorum" dedi.

7 yaşındaki Ceylin gözyaşlarını tutamadı: Okuluma gitmek istiyorum

İnegöl ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Ceylin Küpçüoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında 16 Mart tarihinde tatil olan okulunu ve arkadaşlarını özlediğini söylerken gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşları koronavirüs önlemlerini almaları konusunda uyaran küçük Ceylin, "Ben artık okuluma gitmek istiyorum. Artık herkes kurallara uysun, hakkımıza girmesiler. Ben artık okuluma gitmek ve yeni arkadaşlarımla arkadaş olmak istiyorum" derken gözyaşlarına boğuldu. Annesi, kızının sitem ederek ağladığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

'GELİN, PIRLANTA GİBİ YAVRULARIMIZI ÜZMEYELİM'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ceylin Küpçüoğlu’nun bu sitemine duyarsız kalmadı. Sosyal medya hesabından küçük Ceylin’in videosunu paylaşan Aktaş, vatandaşları koronavirüse karşı duyarlı davranmaya davet ederken "Ceylin evladımız 7 yaşında ama söyledikleri yaşından çok büyük; biz yetişkinlere nasihat olacak nitelikte. Gelin, pırlanta gibi yavrularımızı üzmeyelim" ifadelerini kullandı. (DHA)

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