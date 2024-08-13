HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 7 yaşındaki çocuğunu sünnet ettirmek için 3 bin 500 lira verdi! Sağlık memurunun hatası çocuğun hayatını kararttı: Cinsel organını kestiler

7 yaşındaki çocuğunu sünnet ettirmek için 3 bin 500 lira verdi! Sağlık memurunun hatası çocuğun hayatını kararttı: Cinsel organını kestiler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.08.2024 14:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de akılalmaz olay! Develi ilçesinde yaşayan bir kişi 7 yaşındaki oğlunu sünnet ettirmek için bir sağlık kabinine gitti ve 3 bin 500 lira karşılığında çocuğunu sünnet ettirdi. İlerleyen zamanlarda şişme ve morarma görülünce hastanede çocuğun cinsel organı kesilmek zorunda kaldı. Sağlık kabininin yetkisiz olduğu belirlenirken sünneti yapan sağlıkçı açığa alındı.

Kayseri’de yetkisiz sağlık kabininde sünnet olan 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kangren olduktan sonra kesildiği iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yetkisiz olduğu öğrenilen sağlık kabini kapatılırken, içerisinde sünneti yapan sağlık memuru H.Ç.’nin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

AW266457_01

CİNSEL ORGANI KESİLDİ

Edinilen bilgi ve iddiaya göre; geçtiğimiz 18 Temmuz’da Develi ilçesinde meydana gelen olayda; baba Y.B., 7 yaşındaki oğlu F.E.B.’yi ilçede bulunan bir sağlık kabinine götürdü. 3 bin 500 TL karşılığında sağlık memuru olduğu öğrenilen H.Ç. sünnet işleminin ardından çocuğu eve gönderdi. Bir süre sonra çocuğun cinsel organında şişme ve morarma oluştu. "Kangren" teşhisi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan talihsiz çocuğun cinsel organı kesildi.

AW266457_02

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GÖZALTILAR VAR

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında yetkisiz olduğu belirlenen sağlık kabini kapatılırken, sünnet işlemini gerçekleştiren sağlık memuru H.Ç. açığa alındı.

AW266457_03

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada; olayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Develi ilçesinde bulunan özel bir Sağlık Kabininde 18 Temmuz 2024 tarihinde kamuda görevli H.Ç tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonu ile Erciyes Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdukları anlaşılmıştır. Sünnetin yapıldığı Özel Sağlık Kabini yetkisiz işlem neticesinde kapatılmış ve sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç. Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alınmıştır. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi olan şüpheli 3 kişi gözaltına alınmıştır. Adli ve idari tahkikata başlanmıştır." (İHA)

AW266457_04

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kayseri sünnet cinsel organ
En Çok Okunan Haberler
Banka mevduatı ile zengin olan 10 şehir belli oldu

Banka mevduatı ile zengin olan 10 şehir belli oldu

15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor

15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor

İzin paralarına 5 yıl sınırı! Çalışan milyonları ilgilendiriyor: Bu süreyi kaçırana ödeme yok

İzin paralarına 5 yıl sınırı! Çalışan milyonları ilgilendiriyor: Bu süreyi kaçırana ödeme yok

Japon uzmandan deprem uyarısı: 32 ili tek tek saydı

Japon uzmandan deprem uyarısı: 32 ili tek tek saydı

Belediye başkanından 'sürpriz' istifa kararı!

Belediye başkanından 'sürpriz' istifa kararı!

Kimisi yatakta kimisi perdenin arkasında yarı çıplak yakalandı

Kimisi yatakta kimisi perdenin arkasında yarı çıplak yakalandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.