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  4. 7 yaşındaki Mert Yağız’ın ölümü ile ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı

7 yaşındaki Mert Yağız’ın ölümü ile ilgili 2 kişi hakkında dava açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 18:45 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, okulun kantin işletmecisi ve ürünü dağıtan firmanın sahibi hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6’şar yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda okuyan Mert Yağız Köksal (7), 10 Aralık 2019’da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması nedeniyle fenalaşmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Çocuğun ölümüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda aralarında okul müdürü, kantinci ve doktorun da bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesi alınmıştı. Başsavcılık, olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede, tali kusurlu oldukları belirtilen kantin işletmecisi N.Y. ile ürünü dağıtan firmanın sahibi Y.T.’nin "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6’şar yıla kadar hapisleri istendi. İddianamenin Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmesi üzerine iki sanık hakkında dava açıldı.
Öte yandan soruşturma kapsamında ifadeleri alınan okul müdürü, nöbetçi öğretmen, hizmetli ve Köksal’ın götürüldüğü sağlık merkezindeki doktor hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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