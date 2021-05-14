7 yıllık hukuk mücadelesini kazandılar! Belediye başkanı seçmek için sandığa gidecekler

2014 yılında 6360 sayılı yasa kapsamında nüfusu 2 binden düşük olduğu gerekçesiyle kapatılan Güney Belediyesi, köy statüsüne çevrilmişti. Belde halkı kendilerine komşu Çalışlar Köyü ile referandum yaparak birleştiler. Nüfusu tekrar 2 binin üzerine çıkan Güney beldesi yargı sürecini de kazanarak şimdi 6 Haziran’da seçime gidiyor. Sayılı günlerin kaldığı ve dört gözle beklenen seçim için 6 aday yarışıyor.

Daha önce Güney beldesinin belediye Başkanı olan AK Parti adayı Erol Karabacak, 5 yıllık bir mücadelenin ardından tekrar beldeliği kazandıklarını belirterek, “2014 yılında Güney Belediyesi kapatılmadan önce biz hukuki süreci yürütebilmek için o dönemde belediye başkanıydım. 5 yıl mahkeme sürecini yürüterek davamızı kazandık tekrar Güney halkına belediyemizi kazandırdık” dedi

"YARIM KALAN İŞLERİMİZ VAR"

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) belediye başkanlığına aday olan Faruk Özkan, Güney beldesinin yapılması gereken birçok işinin olduğunu belirterek beldesine hizmet etmek için aday olduğunu kaydetti.

Gelecek Partisi’nin ilk belediye başkan adayı olan Osman Aydepe de Güney’in tekrar beldeliğe kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “7 yıldır beldemizde yapılması gereken işlerimiz var, yarım kalan işlerimiz var, yarım kalan işlerimiz var çalışmak ve mücadele etmek için İzmir’den buraya gelerek aday olduk” diye konuştu.