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70 yıllık evli çift mutlu evliliğin sırrını açıkladı

Gloria ve Buddy Baron, tesadüfen tanıştıktan sadece dört ay sonra evlendi. 18 Ağustos 1956'da dünyaevine giren çift, 70 yıllık evliliklerinin ardından genç çiftlere en önemli tavsiyelerini verdi: Evliliğe gözünüz açık girin ve karşınızdaki kişiyi gerçekten tanıyın.

70 yıllık evli çift mutlu evliliğin sırrını açıkladı
Nilgün Arabacı

Gloria ve Buddy Baron'ın hikayesi, 1956 yılının nisan ayında New York'ta bir okul yönetimi dersinde başladı. Aynı sınıfa katılan çift, ilk karşılaşmalarının ardından kısa sürede birbirlerine aşık oldu. Neredeyse her gün görüşmeye başlayan Gloria ve Buddy, tanışmalarından yalnızca dört ay sonra, 18 Ağustos 1956'da evlendi. Çift şimdi evliliklerinin 70. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

İLK GÖRÜŞTE DİKKATLERİNİ ÇEKTİLER

Ocak 1927 doğumlu Gloria, Brooklyn'deki Sea Gate bölgesinde büyüdü. Temmuz 1929 doğumlu Buddy ise New Jersey'nin Passaic kentinde doğdu. Buddy'nin ailesi, babasının ölümünün ardından o 10 yaşındayken Brooklyn'e taşındı.

İkili, New York City okul sisteminde çalışırken şehir eğitim kurulu tarafından düzenlenen okul yönetimi dersine katıldı. İlk karşılaşmalarını anlatan Buddy, büyük ve iki katlı konferans salonunda birbirlerini fark ettiklerini söyledi.

Buddy, balkondaki yerinden aşağı inerek Gloria'nın yanına gitti. O günden sonra ilişkileri hızla ilerledi. Çift haftalar boyunca neredeyse her gün ve her akşam bir araya geldi. Çevrelerindeki insanlar da birbirlerine derinden aşık olduklarını fark etti.

UÇAK YOLCULUĞU GLORİA'YI KORKUTTU

Buddy, Kore Savaşı sırasında donanmada aktif görev yaparken 1951 yılında özel pilot lisansı aldı. Gloria ile tanıştığı dönemde iki kişilik, tek motorlu bir uçağı bulunuyordu.

İlişkilerinin ilk dönemlerinde Gloria'yı New York Limanı ve Özgürlük Heykeli üzerinde bir uçuşa çıkardı. Ancak Buddy'nin bilmediği bir durum vardı: Gloria'nın yüksekten son derece korktuğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 200 metre yüksekliğe ulaştıklarında Gloria'nın korkuyla çığlık atması üzerine uçuş kısa kesildi ve uçak yere indirildi. Çift evlendikten sonra Buddy uçağını sattı ve uzun bir süre uçmayı bıraktı.

"CİDDİ BİR TARTIŞMA YAŞADIĞIMIZI HATIRLAMIYORUM"

70 yıllık evlilikleri boyunca elbette bazı zorluklarla karşılaştıklarını belirten çift, anlaşmazlıkların ilişkilerinin önüne geçmesine izin vermediklerini ifade etti.

Geçmişe dönüp baktığında güzel anılarının yanı sıra ciddi bir tartışmayı hatırlamadığını söyleyen Buddy, Gloria için hâlâ "Benim kızım" ifadelerini kullandı.

Gloria, üstün yetenekli çocuklara eğitim verirken Buddy ise okul yönetimi alanında kariyer yaptı. Daha sonra Long Island'a taşınan çift, burada dört çocuk büyüttü. Baron çifti bugün Manhattan'daki Apsley adlı yaşlı yaşam merkezinde hayatını sürdürüyor.

"EVLİLİĞE GÖZÜNÜZ TAMAMEN AÇIK GİRİN"

Genç çiftlere tavsiyelerde bulunan Buddy, evliliğe başlamadan önce ilişkinin getireceği sorumlulukların ve zorlukların iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.

Buddy'ye göre evliliğe "gözler tamamen açık" şekilde girilmeli ve çiftler birbirlerini gerçekten tanımaya çalışmalı.

Uzmanlar da ilişkinin ilk dönemlerinde önemli konular hakkında açıkça konuşmanın, çiftlerin birbirleriyle ne kadar uyumlu olduğunu anlamalarına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

İnsanların kimlerle vakit geçirmekten hoşlandığı, en çok neleri düşündüğü ve hayattan neler beklediği gibi sorular, karşılıklı beklentilerin anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Finansal konuların da ilişkilerde önemli bir yere sahip olduğu belirtiliyor. Çiftlerin büyük harcamalar, tasarruf hedefleri, geçmişte karşılaştıkları maddi zorluklar ve parayla ilgili öncelikleri hakkında konuşmasının, birlikte kurulacak hayat hakkında daha net bir fikir verebileceği ifade ediliyor.

Baron çiftinin 70 yıllık evliliğinden çıkan en önemli mesaj ise birbirini değiştirmeye çalışmadan önce gerçekten tanımak, açık iletişim kurmak ve ilişkinin getirdiği zorluklara hazırlıklı olmak oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
evlilik
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