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700 hak sahibinin kura heyecanı

02.11.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da yapımı devam eden Toybelen Sanayi Sitesi’nde 700 hak sahibi bugün kura heyecanı yaşadı.

700 hak sahibinin kura heyecanı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gülsan Sanayi Sitesi’ni taşıyacağı Toybelen Sanayi Sitesi’nin tamamlanmasını bekliyor. 700 dönümlük arazi üzerine bin 526’sı dükkan, 82’si ise ticari yapı olmak üzere toplamda bin 608 iş yeri inşaatının yüzde 50’si tamamlandı.

İnşaatı yakından takip eden Büyükşehir Belediyesi, sitenin gelecek yıl faaliyete geçmesiyle Gülsan Sanayi Sitesi’nin tahliyesini başlatacak.
Başvuru sırasında yüzde 10 peşinat vererek yeni siteden dükkan almak isteyen hak sahiplerinin, iş yerlerinin belirlenmesi için bugün Ankara’da kura çekimi yapıldı. TOKİ Başkanlığı’nda ilk etapta otomotiv sektöründe faaliyet gösteren esnaflar için ayrılan 700 dükkanın kura çekimi canlı yayınlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kurayı yakından takip eden esnaflar hayallerinin gerçek olduğunu ifade etti.

“ESNAFLARIMIZ DÜKKANLARDAN ÇOK MEMNUN”

Noter huzurunda çekilen kurayı esnaflarla birlikte takip eden Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Aydın, "Kuradan çıkan arkadaşlarımız oldukça mutlu. Kimsenin yerlerle ilgili sıkıntısı olmadı. Güzel işleyen bir süreç oldu. Heyecanla takip ediyoruz. Esnaf arkadaşlarımız dükkanları da gördüğü için yerlerle ilgili olumsuz görüşleri olmadı. Çok ferah ve geniş dükkanlar. Esnaflarımız kura çekiminden çok mutlu. Bugün otomotiv sektörü için kura çekiliyor. Daha sonra mobilyacılar için olacak. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Samsun için çok büyük bir proje" dedi.

Yeni sanayinin tüm esnaflara hayırlı olmasını dileyen Gülsan Sanayi esnaflarından İlhan Coşkun, "Kura sonucunu bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Çıkan arkadaşlarımızın hepsi çok mutlu. Bu süreçte bizlerin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçene herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
“Ferah bir işyerinde çalışma hayalimiz gerçek oluyor” diyen esnaf Ayhan Karabel de "Dükkanları beğendik. Hoşumuza gitti. Başkanımız da bu süreçte bizim her zaman yanımızda oldu. Çok memnun kaldık. Buradaki dükkanlarımız artık yeterli değildi. Hayaller gerçek oluyor. Başkanımıza ilgilerinden ve bizimle istişare ederek bu süreci sürdürdüğü için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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