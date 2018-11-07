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75 gündür kayıp olan belediye işçisinin cesedi bulundu! Olayın ardından yeni bir gizem çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 02:30 | Son Güncelleme

Aydın’da yaklaşık 75 gündür kayıp olan belediye temizlik işçisi 48 yaşındaki Murat Tekin’in cesedi bulundu. Tekin'in cesedi bir piknik tüpünün yanında başına poşet geçirilmiş şekilde bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda, cesedin yanında bulunan piknik tüpü ve bazı eşyalar incelemeye alındı.

75 gündür kayıp olan belediye işçisinin cesedi bulundu! Olayın ardından yeni bir gizem çıktı

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri akşam saat 20:00 sıralarında Hasanefendi Mahallesi 1904 Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada inceleme yaptı. Binanın bodrum katında bir erkek cesedi ile karşılan polis, ceset üzerindeki temizlik personeli kıyafeti ve cebinden çıkan kimliğin Murat Tekin’e ait olması üzerine olay yerine Murat Tekin’in yakınları ve bazı mesai arkadaşları gelerek cesedi teşhis etti.

Yaklaşık 75 günlük olduğu belirlenen cesedin başına poşet geçirilmiş vaziyette ve piknik tüpünden de hortumla poşete gaz verildiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmanın ardından cesedin bulunduğu metruk binaya gelen Cumhuriyet Savcısı ceset üzerinde inceleme yaptı. Ekiplerin cesedin bulunduğu metruk binadan 5 poşet delil topladığı görüldü.

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"VALİZ İÇİNDE PİKNİK TÜPÜ TAŞIDIĞI ÖĞRENİLDİ"

Kaybolduktan sonra polis ekiplerince yapılan çalışmalarda Efeler ilçe merkezinde güvenlik kameralarına takılan 48 yaşındaki Murat Tekin’in taşıdığı valizin içinde piknik tüpü olduğu öğrenildi. Piknik tüpü gazı ile kendisini zehirleyerek intihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Murat Tekin’in ölümü ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken olaydan sonra bölgeye gelen Murat Tekin’in kardeşleri ve yeğenleri gözyaşı döktü.

Çürümüş halde bulunan Murat Tekin’in cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yaklaşık 4 saat süren inceleme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da meraklı gözlerle takip ederken, Murat Tekin’in eşinin de ifade için polis merkezine çağrıldığı öğrenildi. (İHA)

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Aydın ceset belediye işçisi murat tekin

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