HABER

75 kişiyi dolandıran ’Ponzi Arzu’ya ev hapsi cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 16:57 | Son Güncelleme

Bursa’da saadet zinciri kurarak 75 kişiyi 13 milyon dolandıran Ponzi lakaplı Arzu Mertgil’e ev hapsi cezası verildi.

75 kişiyi dolandıran ’Ponzi Arzu’ya ev hapsi cezası

Bursa’da saadet zinciri kurarak 75 kişiyi 13 milyon dolandıran Ponzi lakaplı Arzu Mertgil’e ev hapsi cezası verildi. Kararı duyan Mertgil, "Yaşasın kızıma kavuşacağım" diye sevinç çığlıkları attı.
Bursa, İstanbul ve İzmir’de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan ’Ponzi Düzeni’ yöntemiyle 75 kişiyi yaklaşık 16 milyon lira dolandırdığı iddia edilen ’Ponzi Arzu’ lakaplı Arzu Mertgil’in (40), Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Mertgil SEGBİS aracılığıyla katılırken, diğer tutuksuz sanıklar ve müştekiler hazır bulundu.
Yeniden müştekileri ve sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanık Mertgil’in tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak sanığın tahliye edilerek elektronik kelepçe ile ev hapsine karar verdi. Karar esnasında mahkeme heyeti herhangi bir sorunun yaşanmaması için müştekileri içeri almazken kararı duyan Arzu Mertgil, "Yaşasın kızıma kavuşacağım" diye sevinç çığlığı attı.

75 kişiyi dolandıran ’Ponzi Arzu’ya ev hapsi cezası

75 kişiyi dolandıran ’Ponzi Arzu’ya ev hapsi cezası

PARTNERGizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!Gizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!
Kore gazisinin de aralarında olduğu yaşlıları dolandıran 2 kişi yakalandıKore gazisinin de aralarında olduğu yaşlıları dolandıran 2 kişi yakalandı
Balıkesir'de Adnan Oktar örgütü operasyonu: 4 gözaltıBalıkesir'de Adnan Oktar örgütü operasyonu: 4 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Emre'den sonra bir bomba daha

Emre'den sonra bir bomba daha

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.