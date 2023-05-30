75 yaşındaki kadın mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu

İlçenin Gömce Mahallesi'nde oturan Ayşe K., pazar günü öğleden sonra eşiyle birlikte otomobille ormandan geçerken aracı durdurup mantar aramak için ağaçların arasına girdi.

Saatler geçmesine rağmen Ayşe K.'nın geri dönmemesi üzerine eşi Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Afed ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD ve jandarma ekipleri bugün bölgede arama çalışması yaptı. Havadan doron ile de yapılan aramalara rağmen Ayşe K.'nın izine rastlanmadı. Arama çalışmalarına yağmur nedeniyle ara verildi. Yaşlı kadını arama çalışmaları sabah devam edecek. (DHA)

