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  4. 75 yaşındaki kadın mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu

75 yaşındaki kadın mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu

30.05.2023 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Bekilli ilçesinde, mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Ayşe K. (75) için arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmada sonuç alınamadı. Ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlanılacağı belirtildi.

75 yaşındaki kadın mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu

İlçenin Gömce Mahallesi'nde oturan Ayşe K., pazar günü öğleden sonra eşiyle birlikte otomobille ormandan geçerken aracı durdurup mantar aramak için ağaçların arasına girdi.

Saatler geçmesine rağmen Ayşe K.'nın geri dönmemesi üzerine eşi Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Afed ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD ve jandarma ekipleri bugün bölgede arama çalışması yaptı. Havadan doron ile de yapılan aramalara rağmen Ayşe K.'nın izine rastlanmadı. Arama çalışmalarına yağmur nedeniyle ara verildi. Yaşlı kadını arama çalışmaları sabah devam edecek. (DHA)

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