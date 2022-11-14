76 yaşında 'baltalı katil' oldu! Yengesini öldürdü, ağabeyi kalp krizi geçirdi

Kan donduran baltalı cinayet Kayseri'de yaşandı. Saat 11.00 sıralarında ağabeyi Abdullah Topçu ile eşi Fatma Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya gelen 76 yaşındaki A.R.T., korkunç bir olaya imza attı. 73 yaşındaki yengesi Fatma Topçu ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan yaşlı adam eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu. Olayı gören ağabey Abdullah Topçu da kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerine Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'taki adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gelen sağlık ekipleri, Topçu çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi A.R.T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Topçu çiftinin cenazeleri otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

(DHA)



