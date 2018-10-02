78 yaşındaki adama 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl hapis cezası

Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, İstanbul'da yaşayan 78 yaşındaki Ali Ergin Güran'a, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aleyhinde paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından dava açıldı.

YEREL MAHKEME 8 YIL 2 AY HAPSE ÇARPTIRDI

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, Ali Ergin Güran'ı, cezada indirim uygulamayarak, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme, “kamu görevlisine hakaret” suçundan ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

SAVCI, KARARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Dava İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen ilk duruşmada paylaşımlardan hangisini kendisinin yaptığını hatırlamadığını söyleyen sanık Ali Ergin Güran, sosyal medya hesabına korsan giriş yapıldığını ve bunu gelen uyarıyla anlayarak 3 kez şifresini değiştirdiğini söyledi. Suç işleme kastı ile hareket etmediğini söyleyen Güran, beraatını istedi.