78 yaşındaki adama 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl hapis cezası

Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, İstanbul'da yaşayan 78 yaşındaki Ali Ergin Güran'a, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aleyhinde paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından dava açıldı.
YEREL MAHKEME 8 YIL 2 AY HAPSE ÇARPTIRDI
Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, Ali Ergin Güran'ı, cezada indirim uygulamayarak, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme, “kamu görevlisine hakaret” suçundan ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
SAVCI, KARARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ
Dava İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen ilk duruşmada paylaşımlardan hangisini kendisinin yaptığını hatırlamadığını söyleyen sanık Ali Ergin Güran, sosyal medya hesabına korsan giriş yapıldığını ve bunu gelen uyarıyla anlayarak 3 kez şifresini değiştirdiğini söyledi. Suç işleme kastı ile hareket etmediğini söyleyen Güran, beraatını istedi.
İlk duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın yaşı ve kişisel durumuna göre yeniden bir değerlendirme yapılması gerekeceğini belirterek, ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın kaldırılmasını istedi.
İSTİNAF KARARI KALDIRDI
İSTİNAF KARARI TEMYİZ EDİLECEK
Öte yandan sanık avukatı kararı temyiz edeceklerini kaydetti.
Türkiye'den Menbiç resti: Artık zamanı geldi
Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!
2018 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan belli oldu
Önce giysilerini çıkardı, sonra fotoğrafladı!
Erdoğan'dan aday uyarısı: Kimse bu teklifle gelmesin
Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Japonlar tarafından geliştirildi, akılalmaz görüntüler ortaya çıktı!
Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran görüntü! Görenler inanamadı
Okuyucu Yorumları 26 yorum