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78 yaşındaki adama 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 13:44 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve dönemin Genelkurmay Başkanı aleyhinde paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 78 yaşındaki Ali Ergin Güran, 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. İlk duruşmada savcı, sanığın yaşını dikkate alarak verilen kararın kaldırılmasını istemişti. Yerel mahkemenin kararını bozan İstinaf Mahkemesi ise yaşlı adamı bu kez 7 yıl hapis cezasına mahkum etti.

78 yaşındaki adama 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl hapis cezası

Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, İstanbul'da yaşayan 78 yaşındaki Ali Ergin Güran'a, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aleyhinde paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından dava açıldı.

YEREL MAHKEME 8 YIL 2 AY HAPSE ÇARPTIRDI

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, Ali Ergin Güran'ı, cezada indirim uygulamayarak, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme, “kamu görevlisine hakaret” suçundan ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

SAVCI, KARARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Dava İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen ilk duruşmada paylaşımlardan hangisini kendisinin yaptığını hatırlamadığını söyleyen sanık Ali Ergin Güran, sosyal medya hesabına korsan giriş yapıldığını ve bunu gelen uyarıyla anlayarak 3 kez şifresini değiştirdiğini söyledi. Suç işleme kastı ile hareket etmediğini söyleyen Güran, beraatını istedi.

İlk duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın yaşı ve kişisel durumuna göre yeniden bir değerlendirme yapılması gerekeceğini belirterek, ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın kaldırılmasını istedi.

İSTİNAF KARARI KALDIRDI

  1. Ceza Dairesi heyeti yerel mahkemenin kararını kaldırarak, yeni hüküm kurdu. Mahkeme heyeti, Ali Ergin Güran'ı, hakkında takdiri indirim nedenleri bulunmadığını belirterek 7 yıl hapis cezasına mahkum etti.

İSTİNAF KARARI TEMYİZ EDİLECEK

Öte yandan sanık avukatı kararı temyiz edeceklerini kaydetti.

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
el insaf be kardeşim adam gelmiş 80 yaşına biraz insaf insaf insaf
demekki hakaret ediyorsa iceridede yatabilir etmiycek neden hakaret ediyor millet secmis secimle gelmis birisine ki sokaktaki birine bile edemezsin sana o hakki kim veriyor gir yat icerde
@acaliskan_1983 gelmiş 80 yaşına ama çenesine hakim olamamış 80 yaşında olmak herkese hakaret edebileceği anlamına gelmez anladın dostum
Erbakan ın kayıp milyon davasını hatırladım.
Ya hapis cezası verilmesin.. zaten 80 yaşında.. illa ceza verilecekse para cezası olsun.. oda sembolik olsun..
hakaret etmek yanlış lakin hakarete hapis cezası ağır ve bunun 7,8 yıl olmadı insafsızlık .kamal a da hakaret edenler benzer cezaya çarptırılıyor .malum koruma kanunu var .muhalefet kanun teklifi vererek koruma kanunu başta olmak üzere hakarete hapis yerine ekonomik veya sosyal işler muhtevalı cezalar verilmesi için teklif hazırlasın
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