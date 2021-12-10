HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 79 yıllık 'uçak mezar'ın hüzünlü öyküsü! Duyanlar ziyaret ediyor

79 yıllık 'uçak mezar'ın hüzünlü öyküsü! Duyanlar ziyaret ediyor

10.12.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 1927'de doğan ve 15 yaşındayken evin çatısından düşen Nevzat Çetinkaya'nın babası, oğlunun mezarını, pilotluk hayalinden esinlenip uçak şeklinde yaptırdı. Görünüşüyle şaşırtan mezar, hüzünlü hikayesiyle dikkat çekiyor.

79 yıllık 'uçak mezar'ın hüzünlü öyküsü! Duyanlar ziyaret ediyor

Osmanlı'dan kalan ve bir süre önce sit alanı ilan edilen tarihi Sancaktar Mezarlığı'ndaki 1942'den kalma uçak şeklindeki mezar, hem görünüşü hem de hikayesi ile şaşırtıyor. Üzerinde 'İzulu Paşa oğlu Nevzat ruhuna Fatiha, 1927-1942' yazan ve Nevzat Çetinkaya'ya ait olan mezar, hüzünlü öyküsüyle ilgi çekiyor. Çetinkaya'nın, çocukluğundan itibaren pilot olmak istediği ve bu hayaliyle sürekli çatıdan çatıya atlayarak uçar gibi yaptığı, 15 yaşındayken de evlerinin çatısından düşerek hayatını kaybettiği belirtiliyor. Paşa Çetinkaya'nın ise hayaline kavuşamadan ölen oğlunun mezarını uçak şeklinde yaptırdığı söyleniyor. Tahrip olduğu için bir süre önce Büyükşehir Belediyesi'nce restore edilen mezar, 1942'den bu yana ziyaret de ediliyor.

"GÖRENLER İLK ETAPTA ŞAŞIRIYOR VE BİZLERE SORUYOR"

Mezarlığın bulunduğu Şehitfevzi Mahallesi'nin muhtarı Sami Cengil, farklı görünümü ile dikkat çeken mezarın, hüzünlü öyküsünü duyanlar tarafından ziyaret edildiğini belirterek, "Pilot olma hayaliyle yaşayan çocuk, çatıdan düşüyor ve vefat ediyor. Babası da onun hayalini gerçekleştirmek ve kendi acısını hafifletmek için Gaziantep'e giderek uçak şeklindeki bu mezarı yaptırıyor. Görenler ilk etapta şaşırıyor ve bizlere soruyor. Biz de mezarın hikayesini anlatınca insanlar hüzünleniyor. Öyle ki sadece uçak şeklindeki bu mezarı görebilmek için gelenler oluyor" dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Limit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptıLimit tost makinesinde takıldı! Hırsızlar market market dolaşıp ev alışverişi yaptı
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
Kahreden olay! Isınmak için girdikleri evde yanarak can verdilerKahreden olay! Isınmak için girdikleri evde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.