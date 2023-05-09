8-14 Mayıs 2023 haftası burçları neler bekliyor? 8-14 Mayıs 2023 haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları...

8-14 Mayıs haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bu hafta duygusal anlamda kendinizi ifade etme konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Hayallerinize ulaşmak için daha somut adımlar atma arzusu içinde olabilirsiniz. Adımlarınızı atmadan önce kapsamlı bir şekilde düşünmeli ve plan yapmalısınız. Aksi halde vereceğiniz kararlardan pişmanlık duyabilirsiniz.

KOÇ

Salı günü güneş değer bölgenizde Uranüs'le kavuştuğunda tasarruf etmenin pratik yollarını bularak haftaya başlayın. Taşınma, borcunu ödeme veya mali açıdan bağımsız olma konusunda güçlü bir olasılık var. Sevgili Koçlar, hedeflerinize daha hızlı ulaşabilmek için çok çalışın.

Cumartesi günü Yengeç burcundaki Venüs Balık burcundaki Satürn ile üçgen açı yaptığında finansal özgürlük kolay kolay gelmeyecek. Kişisel ve finansal olarak büyümenize yardımcı olması için aile bağlarınızı yakın tutmanız gerekecek. Seni seven insanlardan yardım istemekten korkma.

Hafta sonunda Pazar günü Merkür doğrudan değer bölgenize döndüğünde işler sorunsuz gidiyor. Gerileme sona erdiğinde, aile bütçenize bir kez daha göz atmanın bakmanın zamanı geldi. Daha fazla para kazanmaktan harcamalarınız konusunda daha dikkatli olmaya kadar hayatınızda bazı önemli finansal değişiklikler yapmanız gerekecek.

BOĞA

Bu hafta Salı günü güneş burcunuzda Uranüs ile kavuşum yaptığında kendinizi daha yakından hissediyorsunuz. Bu özellik size daha güçlü bir özgüven duygusunu aşılayacak. Bu hayata daha parlak bir bakış açısıyla yeni fırsatları değerlendirmek için harika bir zaman.

Cuma, burcunuzdaki Merkür Balık burcundaki Satürn'ü 60'lık açıyla geçtiğinde sosyalleşmek harika bir gün. Bu yönüyle, iş bulmaktan sosyal hayatınızı iyileştirmeye kadar hayatınızın her alanında size yardımcı olabilecek insanlarla bağlantı kurmanız için sizi teşvik eder.

Zorlu bir gerilemenin ardından, Pazar günü Merkür ileri doğru hareket ettiğinde güveninizi tüm gücüyle geri alıyorsunuz.Cesur olun ve hayata yeni bir bakış açısıyla yaklaşmayı deneyin.

İKİZLER

Salı günü mahrem bölgenizde güneş Uranüs ile kavuşum yaptığında yapayalnızsınız. Bu özellik size kalabalıktan uzakta kendinizle bağlantı kurma fırsatı verir. Bağımsızlığınızı kucaklamak, sizi iyileşme ve kendini kabul etme yolunda ilerletecektir.

Özellikle iş yerinde, Cuma günü Boğa burcundaki Merkür Balık burcundaki Satürn'ü 60'lık açıyla geçtiğinde, her şeyi kendinize yakın tutmaya devam edin.

Zor bir gerilemenin ardından, Pazar günü Merkür iyileşme bölgenizde ilerlediğinde hasar kontrolü yapıyorsunuz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde değiştiremeyeceğiniz şeyleri nasıl kabul edeceğinizi ve kendinizle barışmayı öğreneceksiniz. Tamamen ilerlemeden önce kendinize özel olarak iyileşmek için zaman tanıyın. Düşüncelerinizi toplamanız gerekiyor.

YENGEÇ

Bu hafta, Salı günü güneş sosyal bölgenizde Uranüs'le kavuştuğunda içinizdeki insani yönü ortaya çıkarır. Gönüllü çalışma yapmaktan herkes için etkinlikler düzenlemeye kadar topluluğunuza yardım etmek için harika bir zaman. Herkesin problemlerini çözmeye hazırsınız ya da en azındna bunu denemek için kendinizde bir güç buluyorsunuz.

Cumartesi günü burcunuzdaki Venüs Balık burcundaki Satürn ile üçgen açı yaptığında, yakın ilişkileriniz ufkunuzu genişletmenize yardımcı olabilir. İster farklı geçmişlere sahip insanlarla arkadaş olun ve onların hikayelerini öğrenin, ister arkadaşlarınızla grup gezisine çıkın, sosyal çevreniz genişlemek üzere.

Özellikle de Pazar günü Merkür sosyal bölgenizde ilerlediğinde nihayet yeniden sosyal hissetmeye başlayacaksınız. Yeni insanlarla tanışmak için harika bir zaman. Bu durum hayallerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için iyi olacaktır.

ASLAN

Salı günü kariyer bölgenizde güneş Uranüs'le kavuşum yaparken haftaya iddialı bir başlangıç yapıyorsunuz. Bugün hedefleriniz üzerinde çok çalışacak ve başarılarınız sayesinde dikkatleri üzerinize çekeceksiniz. Orijinal fikirlerinizle kendinizi rekabetten ayırın ve hızla yükselin.

Cumartesi, Yengeç burcundaki Venüs Balık burcundaki Satürn ile üçgen açı yaptığında baharı getirir. Bu durum sosyal anlamda kendinizi daha iyi ifade etme konusunda yeni bir şans getirir. Bu sayede kendinizi yeni bir bakış açısında bulabilirsiniz.

Pazar günü Merkür kariyer bölgenizde ilerlerken, haftanın sonunu toplumdaki imajınızı düzeltmekle geçirin. Önümüzdeki birkaç hafta içinde itibarınızı düzeltme fırsatınız olacak. Bu, iş aramak, sunum yapmak ve kendinize bir isim yapmak için harika bir zaman.

BAŞAK

Salı günü genişleme bölgenizde güneşin Uranüs ile birleşmesiyle başlayan macera için harika bir hafta. Kendiniz ve etrafınızdaki dünya hakkında yeni şeyler keşfetmeye hazırsınız. Alışılmışın dışına çıkmak, hayata bakışınızı olumlu yönde değiştirebilir.

İlişki sorunlarınız varsa, Cuma günü Boğa burcundaki Merkür Balık burcundaki Satürn'ü 60'lık açıyla geçtiğinde bunları konuşmayı deneyin. Açık ve dürüst iletişime izin vermek ve birbirinizi anlamaya istekli olmak, bağınızın seviyesini yükseltmenize ve daha da iyi hale getirmenize yardımcı olabilir. Ancak Başak, mükemmeliyetçi moda geçmemeye çalışın.

Sayısız gecikmeden sonra, Pazar günü Merkür genişleme bölgenizde ilerlediğinde nihayet yola çıktınız. Sonunda önemli konuları ve fikirleri incelemeye odaklanacaksınız. Ufkunuzu genişletme yolunda yeşil ışıklarla karşılaşacaksınız.

TERAZİ

Salı, dönüşüm bölgenizde güneş Uranüs'le kavuştuğunda büyük değişiklikler getirebilir. Hayatınızı daha iyi hale getirmek için harekete geçerken sizi engelleyen her şeyi bırakmayı öğrenin. Bu değişiklikler korkutucu olabilir ama buna değer.

Cumartesi gününü, Venüs Yengeç'te Satürn Balık'ta üçgen açı yaptığında profesyonel ve kişisel yaşamlarınızı dengeleyerek geçirin. Kariyerinizde size yardımcı olabilecek insanlarla eğlenceli bir şeyler yapma fırsatınız var. Ağ kurmak eğlenceli olabilir ve ilerlemenize yardımcı olabilir.

Zorlu bir gerilemenin ardından, Pazar günü Merkür doğrudan dönüşüm bölgenize döndüğünde size hizmet etmeyen her şeyi bırakmaya fazlasıyla hazırsınız. İlerlemeniz gerekiyor yoksa asla büyüyemezsiniz. Bu da bazı zor kararlar vermeniz ve bir yön seçmeniz gerektiği anlamına gelir. Değişime açık olun.

AKREP

Salı günü ortaklık bölgenizde güneş Uranüs'le kavuştuğunda bu hafta her şey ilişkilerle ilgili. İlişki durumunuzu değiştirirken, sözleşmeler oluştururken veya birine geleceğe yönelik bir teklif yaparken istediğinizi elde etmeye hazırsınız.

Cumartesi günü Yengeç burcundaki Venüs Balık burcundaki Satürn ile üçgen açı yaptığında işi ortaya koymanız gerekecek. Birini nasıl iyi hissettireceğini öğrenmek samimiyeti yepyeni bir seviyeye taşıyabilir. Bu aynı zamanda biraz eğlence ve macera için bir seyahat arkadaşı bulmak için harika bir zaman.

Zorlu bir başlangıcın ardından, Pazar günü Merkür ortaklık bölgenizde ilerlediğinde ilişkileri iyileştirmeye ve araları düzeltmeye hazırsınız. Müzakere masasına geri dönüp bir anlaşmaya varmak için harika bir zaman. Akrep, hasar kontrolü yaparken çatışmayı soğukkanlılıkla ele aldığınızdan emin ol.

YAY

Salı günü rutin bölgenizde güneş Uranüs ile kavuşum yaptığında haftaya verimli bir şekilde başlıyorsunuz. Kendinizi geliştirmek için çok çalışmaya hazırsınız. Bu, biraz öz disiplin gerektiren sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek için harika bir gün. İyi bir rutin hayatınızı değiştirebilir.

Evde yardıma ihtiyacınız varsa tek yapmanız gereken Cuma günü Boğa burcundaki Merkür Balık burcundaki Satürn'ü 60'lık açıyla geçtiğinde sormak. Sevdiklerinizle özellikle ev işleri konusunda sağlıklı bir sohbet etmek hayatınızı çok daha kolaylaştırabilir. Herkesin görevlerinin ne olduğunu açıkça belirtin.

Pazar günü Merkür üretkenlik bölgenizde ilerlediğinde oluşturduğunuz rutinlerin yardımcı olduğunu göreceksiniz. Son birkaç haftadır tembellik yaptıysanız, artık üretkenliğiniz ve odaklanmanız geri geldikçe daha iyi alışkanlıklar edinme fırsatına sahip olacaksınız. Kendin üzerinde çalışın.

OĞLAK

Salı günü güneş zevk bölgenizde Uranüs ile kavuştuğunda haftaya etkileyici bir notla başlayın. Sizi neyin mutlu ettiğini keşfederken biraz eğlenmek için harika bir gün. Kendinizi ifade etme biçimlerinizde özgünlüğünüzü dünyaya gösterin.

Cuma günü Boğa burcundaki Merkür Balık burcundaki Satürn ile 60'lık açı yaptığında yaratıcılığınızın parlamasına izin vermeye devam edin. Bu, sadece kaba bir taslak olsa bile, kendinizi iyi hissettiren ve gerçek düşüncelerinizi ve duygularınızı ifade etmenize yardımcı olan bir şey yaratmak için harika bir gün.

Birkaç uzun haftanın ardından, Pazar günü Merkür zevk bölgenizde ilerlediğinde hayatınıza biraz heyecan katmaya hazırsınız. Sonunda kendinizi kolaylıkla ifade edebileceksiniz. Tatile gitmek veya yeni bir hobiye başlamak için mükemmel bir zaman.

KOVA

Salı günü ev bölgenizde güneş Uranüs ile kavuşum yaptığında bu hafta gelenekle ilgili zorluk yaşayabilirsiniz. Geleneksellik ve toplumsal tabular arasında sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. Kendi istek ve arzularınıza kulak vererek bu süreci atlamaya çalışın.

Cuma günü Boğa burcundaki Merkür Balık burcundaki Satürn'ü 60'lık açıyla geçtiğinde, ailenizle meseleleri konuşmaya teşvik edileceksiniz. Sevdiklerinizle samimi sohbetler yapmak, değerleriniz hakkında daha fazla şey öğrenmenize yardımcı olabilir. Bir miras durumunun gündeme geldiğini fark edebilirsiniz.

Haftalarca süren aile kavgaları ve zorlu yamalardan sonra, Pazar günü Merkür ev bölgenizde ilerlediğinde telafi etmeye hazırsınız. Evde derin konuşmalar yapmak ve özel hayatınızı bazı acı gerçeklerle halletmek için iyi bir zaman. Gerçek olmaktan korkmayın.

BALIK

Salı günü iletişim bölgenizde güneş Uranüs ile kavuşum yaptığı bu hafta birçok orijinal fikriniz var. Özgür bir düşünür olmak kalabalıktan ayırmanıza yardımcı olabilir. Bu ayrıca, dünya hakkında daha fazla şey öğrenirken düşüncelerinizi ifade etmenin yeni yollarını geliştirmek için harika bir zamandır.

Cumartesi günü Yengeç burcundaki Venüs burcunuzdaki Satürn'ü üçgen açı yaptığında havada romantizm var. Doğru ilişki bugün hayatınızı gerçekten değiştirebilir. Hala bekarsanız, hafta bitene kadar bekar olmayabilirsiniz.

Pazar günü Merkür iletişim bölgenizde ilerlediğinde, baharın son birkaç haftasının tadını çıkarmak için nihayet beyin sisinizden tam zamanında çıkacaksınız. Artık tüm düşüncelerinizi birbirine karışmadan iletebilirsiniz.



