8-14 Nisan haftalık burç yorumları

KOÇ 8-14 Nisan haftasına başladığınızda maddi konularınıza ağırlık verebilirsiniz. Jüpiter retrosunun başladığı bir haftadasınız. Çarşamba akşamı gerilemeye başlayan Jüpiter, 11 Ağustos’a kadar eğitim, seyahat, yurt dışı, hukuk ile ilgili konularda işlerinizin ağır ilerlemesine sebep olabilir. Jüpiter hariç Çarşamba günü başka görünümlerin de aktif olmasıyla dikkat etmeniz gereken bir günde olacaksınız. Sizler özellikle iletişim kurarken sözlerinize dikkat etmelisiniz. Ani tepkileriniz kalp kırabilir. Kardeşinizle, akrabalarınızla ilgili sert çıkışlar yapabilirsiniz. Eğitim hayatınızda da beklentinizin altında gelişmeler olabilir. Perşembe ise ailevi konularınızda sakin kalmalısınız. Ayrıca evinizin içinde aksaklıklar olabilir. Kendinizi riske atacak işler yapmayın. Hafta sonu ise şansınız açılıyor. Özellikle Cumartesi akşamı aşk hayatınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çocuğunuzla da daha fazla vakit geçireceğiniz iki gün yaşayabilirsiniz. BOĞA 8-14 Nisan haftasına pozitif bir ruh haliyle başlıyorsunuz. Kendinize önem verdiğiniz, istediklerinizi yapmak istediğiniz bir başlangıç yapacaksınız. Çarşamba akşamı itibariyle Jüpiter retrosu başlıyor olacak. 11 Ağustos’a kadar harcamalarınızda abartıya kaçmayın. Bu dönem borçlanmak için iyi bir vakit değil, sonradan kapatamayabilirsiniz. Çarşamba günü retro hariç genel olarak çok sert erkiler hakim olacak. Özellikle siz maddi anlamda o gün çok dikkatli olun. Gelirinizle ilgili istemediğiniz olaylar meydana gelebilir. Perşembe ise iletişim trafiğiniz bir hayli aktif olacak. Bu esnada stresli açılar hakimken sözleriniz yaralayıcı olabilir. Hangi ortam olursa olsun tepkilerinizi frenlemeye çalışın. Hafta sonu ise daha sakin olacaksınız. Ailenizle vakit geçirebilirsiniz. Ev arayışınız varsa karar vermek için Cumartesi akşamı ve Pazar’ı değerlendirebilirsiniz.

İKİZLER 8-14 Nisan haftasına başladığınızda geçmişinizdeki konular tekrardan karşınıza çıkabilir. Fiziksel olarak da bitkin hissedebilirsiniz. Bu haftanın önemi ise Jüpiter’in retro harekete başlıyor olmasıdır. Çarşamba akşamı itibariyle retrosunu başlatan Jüpiter, 11 Ağustos’a kadar ilişki ve evlilik hayatınızda bazı şeyleri yavaş ilerletebilir. Belki evlilik hazırlıkları beklediğinizden uzun sürebilir. Belki iki taraf anlaşmakta zorlanabilir. Ama bir Satürn gibi zorluk çıkartmayacağından sadece kendinizi bu konularda biraz şanssız hissedebilirsiniz. Ortak iş açmayı düşünüyorsanız ortağınızla her şeyi karara bağladığınızdan emin olun. Çarşamba sizler Jüpiter hariç, gergin etkiler alıyor olacaksınız. Perşembe de maddi konularınızla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Hafta sonu ise sosyal yönünüz aktif olacak. Kültürel aktivitelere vakit ayırabilirsiniz. Cumartesi akşamından itibaren üstünüzdeki düşük enerjinin geçeceği bir hafta sonunda olacaksınız. YENGEÇ 8-14 Nisan haftasına şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Dostlarınızla planlar yapabilirsiniz. Bulunduğunuz çevrede insanlar sizden bahsediyor olabilir. Haftanın gündemini Jüpiter oluşturuyor. Çarşamba akşamı Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar sağlığınızla ilgili konularda şansınız düşük olabilir. Örneğin sürekli grip oluyorsunuzdur ama bir türlü tamamen geçmiyordur gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Ofis ortamında başarılı olmanıza rağmen bazı işleriniz çok yavaş ilerleyebilir. Negatif sonuçlanmaz ama küçük pürüzler vaktinizi alabilir. Çarşamba ayrıca diğer gezegenler de sert açılarda bulunacak. Bugün özellikle kronik rahatsızlığı olanlar çok dikkatli olsun. Psikolojik olarak da sizin enerjinizi düşüren gelişmeler olabilir. Perşembe kendinizle ilgili değişiklik yapacaksanız biraz daha beklemelisiniz. Partnerinize karşı biraz daha anlayışlı olmalısınız. Hafta sonu ise maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. Cumartesi akşamından itibaren yeni yatırımlar yapmak cazip gelebilir.

ASLAN 8-14 Nisan haftasına başladığınızda kariyer ve geleceğinizi ilgilendiren konularınıza odaklanabilirsiniz. İş değiştirmeyi düşünenler varsa haftanın ilk günü başvuru yapabilirsiniz. Bu haftanın önemli olayı ise Jüpiter’in retro hareketine başlıyor olması. 11 Ağustos’a kadar aşk hayatınızdaki konular biraz yavaş ilerleyebilir. Kısacası tutkulu aşk döneminizde bir süre daha sakin ve mesafeli bir duruş sergileyebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili bir konu varsa yavaş ama sonucu güzel olabilecek bir süreç söz konusu olabilir. Çarşamba genel olarak agresif bir enerji hakim olacak. Sizler dostlarınıza karşı sert bir tavır takınabilirsiniz. Şansınızın azaldığı bir gün olduğunu düşünebilirsiniz. Perşembe ise daha dikkatli olmanız gerekli. Sağlığınızla ilgili yara almaya açık bir gündesiniz. Kendinizi ihmal etmeyin. Hafta sonu ise her şey değişiyor. Özellikle Cumartesi akşamıyla beraber enerjinizin yükseldiği, olumlu gelişmeler yaşayacağınız bir sürece giriyorsunuz. BAŞAK 8-14 Nisan haftasına pozitif bir başlangıç yapıyorsunuz. İçinizdeki güzel enerjiyle mutlu uyanacağınız bir haftaya adım atıyorsunuz. Akademik konularınız, seyahatleriniz gündemde olabilir. Bu hafta başlayacak olan Jüpiter retrosu ise haftanın öne çıkan gökyüzü olaylarından biri oluyor. Çarşamba akşamından itibaren retro hareketine başlayan Jüpiter, 11 Ağustos’a kadar ailenizi ilgilendiren konularda işleri yavaş ilerletebilir. Bir ev almak istiyorsanız bu süreç uzayabilir. Çok aksilik olmasa da bazı durumlardan ötürü geç taşınmanız gerekebilir. Çarşamba sadece retro değil, diğer gezegenler de sert açılarda olacak. Özellikle o gün kariyerinizde çok stresli bir gün geçirebilirsiniz. Perşembe ise dostlarınızdan yana duygusal olarak yaralayıcı bir tavır görebilirsiniz. Hafta sonu ise sağlığınız ön plana çıkıyor. Cumartesi akşamından itibaren daha iyi hissedebilirsiniz. Geçmişe takılmamaya dikkat edin.

TERAZİ 8-14 Nisan haftasına başladığınızda ekonomik durumunuza odaklanabilirsiniz. Ödemeleriniz, borçlarınız, kredileriniz gündemde olabilir. Mirasla ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. Haftanın öne çıkan konusu ise Jüpiter’in retro harekete başlıyor olması. 11 Ağustos’a kadar kardeşinizle ve akrabalarınızla zaman zaman sorunlar yaşayabilirsiniz. İletişim kopuklukları yaşamanız birbirinizi yanlış anlamanıza sebebiyet verebilir. Eğitim hayatınızda her şey kolay ilerlerken bu süreçte biraz daha çabalamanız gerekebilir. İletişim kurduğunuz çevrede özellikle iş dünyasında daha fazla emek vermeniz gerekebilir. Çarşamba retro hariç tüm gökyüzü sert etkiler barındıracak. Özellikle seyahat edenleriniz varsa o gün dikkatli olsun. Akademik konularınızda da aksilikler çıkabilir. Perşembe ise kariyer hayatınızı ilgilendiren sizi derinden yaralayabilen gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta sonu ise adeta bu etkileri unutturmaya geliyor. Cumartesi akşamından itibaren her konuda şansınız çok açık olacak.

AKREP 8-14 Nisan haftasına başlarken evlilik ve ilişki hayatınız gündemde olacaktır. Özellikle Pazartesi güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Haftanın gündemine ise Jüpiter retrosu oturuyor. Çarşamba akşamı başlayacak olan Jüpiter retrosu 11 Ağustos’a kadar şansızın açık olduğu maddi konularda biraz duraklama sürecine girmenize neden olabilir. Yine kazancınız bol olacak ama beklediğiniz paralar gecikerek elinize ulaşabilir. Sadece retro değil, Çarşamba günü genel olarak gergin açılar aktif olacak. Sizler o gün kredi kartlarınıza, maddi varlıklarınıza dikkat edin. Miras konularında da hakkınız yenebilir. Sağlığınıza ise çok dikkat edin. Riskli işlerden uzak durmalısınız. Perşembe ise seyahatlerinizde, akademik konularınızda, yurt dışı işlerinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Bir şey olmasa bile güne karamsar uyanabilirsiniz. Hafta sonu ise bu etkiler azalıyor. Cumartesi akşamıyla beraber kariyerinizi ve geleceğinizi değiştirecek kararlar alabilirsiniz. YAY 8-14 Nisan haftasına başladığınızda ofis ortamınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Psikolojik olarak daha güzel bir haftaya başlıyor olacaksınız. Bu haftanın gündemini ise sizlerin burcunda ilerleyen yöneticiniz Jüpiter oluşturuyor. Çarşamba akşamı itibariyle Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar yöneticiniz sizdeyken şansınızı arttırıyordu. Şimdi retroda birazcık bu şansı düşürebilir. Ama hala çok şanslınız bazı süreçler bu dönemde yavaş ilerleyebilir. Retro sebebiyle değil, diğer gezegenlerin de uyumsuz açıları Çarşamba gününü gergin geçirtecektir. Sizler bu gerginliği evlilik ve ilişki hayatınızda hissedebilirsiniz. Partnerinize karşı sakin olmanız gereken bir günde olacaksınız. Perşembe ise maddi anlamda sert etkiler alacaksınız. Bir borçla yüzleşebilirsiniz. Hafta sonu ise enerjiniz, ruh haliniz her şey düzeliyor. Cumartesi akşamıyla beraber pozitif bir sürece giriyorsunuz. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

OĞLAK 8-14 Nisan haftasına olumlu ve şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. Özellikle aşk hayatınızda bir beklentiniz varsa haftanın ilk günü güzel şeyler olabilir. Bu hafta gündeme Jüpiter oturuyor. Çarşamba akşamıyla beraber Jüpiter retrosu da başlamış olacak. 11 Ağustos’a kadar sağlığınızı ilgilendiren bir durum için daha fazla uğraşmanız gerekebilir. İyileşme süreciniz uzayabilir. Onun dışında zaten Jüpiter size şifa vermeye devam edecektir. Genel olarak Çarşamba sert bir gün olacak. Diğer gezegenlerin etkileşimiyle de ofis ortamınızda stresli bir gün geçirebilirsiniz. Psikolojiniz bozuk olabilir. Evcil hayvanınıza o gün çok dikkat edin. Perşembe ise ilişki ve evlilik konularınızda duygusal yaralar almaya açık olabilirsiniz. Karşı tarafın tepkileri kalbinizi kırabilir. Hafta sonu ise bu etkiler bir nebze azalıyor. Cumartesi akşamından itibaren aklınızda maddi konularınız olabilir. Borçlarınız aklınızı kurcalayabilir. KOVA 8-14 Nisan haftasına başlarken ailevi konularınız gündemde olabilir. Evinize daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsiniz. İş ve aile arasındaki dengeyi korumaya özen gösterin. Bu haftanın gökyüzü olayı ise Jüpiter’in Çarşamba akşamı itibariyle retro hareketini başlatıyor olması. 11 Ağustos’a kadar sosyal hayatınızda işleriniz ağır ilerleyebilir. Bulunduğunuz çevrede başarılarınız konuşulurken bu dönem biraz daha duraklama evresine girebilirsiniz. Dostlarınızdan yana da sitem duyabilirsiniz. Yalnız Çarşamba günü başka gezegenlerde sert konumlarda olduğundan agresif bir yapıda olacaksınız. Sizler aşk hayatınızla ve çocuğunuzla ilgili konularda bu sert etkiyi hissedeceksiniz. Sevdiklerinize karşı daha sabırlı olmaya çalışın. Perşembe ise sağlığınız bu sert etkilere maruz kalacak. Hem fiziksel hem duygusal yaralar almaya açık olacaksınız. Hafta sonu ise daha güzel şeyler sizi bekliyor. Cumartesi akşamından itibaren sevdiğiniz kişiyle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.