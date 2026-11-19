Astrolog Auste Grigutis'e göre Venüs ve Merkür'ün ileri hareketine dönmesi, Mars ile Jüpiter'in bir araya gelmesi bazı burçlar için maddi anlamda yeni kapılar açabilir.

Özellikle iş hayatında yükselmek, kazancını artırmak ve yeni gelir kaynakları elde etmek isteyen 4 burç, kasım ayının geri kalanında finansal fırsatlarla karşılaşabilir.

ASLAN BURCU

Kasım ayının geri kalanında maddi fırsatlarla karşılaşabilecek burçların başında Aslan geliyor. 16 Kasım'da Mars ve Jüpiter'in Aslan burcunda bir araya gelmesi, astrologlara göre finansal anlamda yeni bir dönemin başlangıcına işaret etti.

Aslan burçları bu süreçte sevdikleri bir markayla çalışma fırsatı yakalayabilir, uzun zamandır bekledikleri terfiyi alabilir veya daha yüksek maaşlı bir iş teklifine kavuşabilir. Kendilerine olan güvenlerinin artacağı bu dönemde yeteneklerini ve emeklerini daha iyi değerlendirmeleri gerekir.

Astrolog Auste Grigutis, Aslan burçlarının beklediklerinden çok daha büyük bir fırsatla karşılaşabileceğini belirtti.

Özellikle maaş pazarlığı yaparken kendi değerlerini düşük görmemeleri ve hak ettiklerini talep etmeleri önem taşıyor.

TERAZİ BURCU

Kasım ayında maddi anlamda rahatlaması beklenen bir diğer burç ise Terazi. 13 Kasım'da Venüs'ün ileri hareketine dönmesiyle birlikte Terazi burçlarının bir süredir yaşadığı finansal sıkışıklıkların geride kalabileceği ifade edildi.

Uzun zamandır emeklerinin karşılığını alamadığını düşünen Teraziler için yeni kazanç kapıları açılabilir. Özellikle iş yükünün fazla, kazancın yetersiz olduğu durumlarda değişim zamanı gelebilir.

Astrolog Grigutis'e göre Teraziler, bugüne kadar yaptıkları işin karşılığında ne kadar az kazandıklarını fark edebilir.

Kasım ayının geri kalanı zam istemek, maaş görüşmesi yapmak ve maddi beklentileri yeniden değerlendirmek için uygun bir dönem olabilir.

AKREP BURCU

Akrep burçları için kasım ayı, ertelenen hayalleri gerçeğe dönüştürme fırsatı sunabilir. 9 Kasım'da Akrep burcunda gerçekleşen Yeni Ay'ın, bu burçta yeni başlangıçların ve heyecan verici fırsatların önünü açtığı belirtildi.

Özellikle bir süredir beklemeye alınan kişisel projeler yeniden gündeme gelebilir. Ek iş kurmak, kendi işini hayata geçirmek veya farklı bir kariyer yoluna yönelmek isteyen Akrepler için harekete geçme zamanı olabilir.

Astrolog Grigutis, Akrep burçlarının içlerinden gelen sese kulak vermeleri gerektiğini vurguladı. Uzun zamandır hayalini kurdukları bir işe cesaret etmeleri halinde bunun maddi açıdan da önemli kazançlar sağlayabileceğini ifade etti.

BOĞA BURCU

Kasım ayının geri kalanında finansal fırsatları ilişkileri ve iş birlikleri aracılığıyla yakalayabilecek burçlardan biri de Boğa. Bu dönemde tek başına hareket etmek yerine çevrelerindeki insanlarla bağlantı kurmaları önem kazanıyor.

Astrolog Auste Grigutis'e göre Boğa burçları başka kişiler aracılığıyla veya mevcut bağlantıları sayesinde para kazanabilir. Özellikle daha önce üzerinde çalışmaya başladıkları ortaklıklar ve iş birlikleri bu ay karlı hale gelebilir.

13 Kasım'da Venüs'ün ileri hareketine dönmesiyle birlikte bir süredir yaşanan durgunluğun sona erebileceği belirtildi.

Boğa burçları için arkadaşlarla görüşmek, yeni insanlarla tanışmak ve profesyonel çevrelerini genişletmek maddi fırsatların kapısını aralayabilir.