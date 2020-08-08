HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 8 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

8 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 21:10 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybetti, bin 172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık" ifadelerini kullandı. İşte 8 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

8 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

8 Ağustos 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 239 bin 622, can kaybı 5 bin 829 oldu.

Son 24 saatte 1082 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 222 bin 656 oldu.

BAKAN KOCA: ZATÜRRE ORANI TÜM TÜRKİYE'DE DÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı."
tablo
8

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bodrum'da denize çıplak giren kişi gözaltına alındıBodrum'da denize çıplak giren kişi gözaltına alındı
İlhan Cihaner kimdir? CHP genel başkanlığı adaylığını açıkladı!İlhan Cihaner kimdir? CHP genel başkanlığı adaylığını açıkladı!

En Çok Okunan Haberler

Tencere fırlatırken balkondan düşünce sosyal medyada olay oldu

Tencere fırlatırken balkondan düşünce sosyal medyada olay oldu

Kan donduran cinayetin sebebi 'yasak aşk' çıktı

Kan donduran cinayetin sebebi 'yasak aşk' çıktı

Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti

Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti

Beyrut'ta protestocular Dışişleri Bakanlığı'nı bastı

Beyrut'ta protestocular Dışişleri Bakanlığı'nı bastı

Mert Hakan'ın yazışmalarını sızdırana hapis cezası yolda!

Mert Hakan'ın yazışmalarını sızdırana hapis cezası yolda!

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Türkiye’nin ilk ay yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyor!

Türkiye’nin ilk ay yıldızlı camisi yarın ibadete açılıyor!

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Diğer Haberler
Acı haberi MSB duyurdu! 1 askerimiz şehit düştü

Acı haberi MSB duyurdu! 1 askerimiz şehit düştü

Adana'da dereye düşen traktörün sürücüsü öldü

Adana'da dereye düşen traktörün sürücüsü öldü

Bodrum'da denize çıplak giren kişi gözaltına alındı

Bodrum'da denize çıplak giren kişi gözaltına alındı

AK Parti Hatay Milletvekili Türkoğlu koronavirüse yakalandı

AK Parti'li vekil koronavirüse yakalandı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli geliyor

Bulgaristan sınırında yangın alarmı, alevlerin Türkiye’ye sıçramasına 5 metre kaldı

Alevler Türkiye'ye yaklaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.