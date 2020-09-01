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8 ayrı iş yerinden motosiklet çalan hırsız yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 12:14 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde çeşitli tarihlerde 8 ayrı iş yerinden motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Salihli’de son 2 ay içerisinde 8 ayrı iş yerinden hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olayı meydana gelmesi üzerine ekipler geniş çaplı operasyon düzenledi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde çeşitli tarihlerde 8 ayrı iş yerinden motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Salihli’de son 2 ay içerisinde 8 ayrı iş yerinden hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olayı meydana gelmesi üzerine ekipler geniş çaplı operasyon düzenledi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayına karışan şüphelinin C.Y. (22) olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan C.Y., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.

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