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  4. 8 bin 200 yıllık kadın figürü! İzmir'de görmek için kuyruk oluyorlar

8 bin 200 yıllık kadın figürü! İzmir'de görmek için kuyruk oluyorlar

14.01.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Müze Müdürlüğü'nce hayata geçirilen '12 Ay 12 Sergi' projesi ile müze envanterine kayıtlı olup, daha önce sergiye çıkarılmamış eserler, ziyaretçilerle buluşturulmaya başlandı. Ulucak Höyüğü'nde bulunan, 8 bin 200 yıllık kadın figürlü pişmiş toprak kap da yerini alarak en dikkat çeken eserlerden biri oldu. 21 santimetre yüksekliğinde olan ve oturarak kollarını göğsüne götüren kadın figürlü kabın, Geç Neolitik Dönem'e ait olduğu belirtildi.

8 bin 200 yıllık kadın figürü! İzmir'de görmek için kuyruk oluyorlar

İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden Ulucak Höyüğü'nde bulunan, 8 bin 200 yıllık kadın figürlü pişmiş toprak kap, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Depolardaki daha önce sergilenmemiş 10 eserle sergilenen, oturarak kollarını göğsüne götüren kadın figürlü kap, büyük ilgi görüyor.

8 BİN 200 YILLIK

Yetkililerin müze koleksiyonundan seçtiği kült ve ritüel eserler, İzmir Müze Müdürlüğü Arkeoloji Müzesi Hazine Odası'nın merkezi konumundaki vitrin ile etrafında ve fuayede konumlandırıldı. Bu ay düzenlenen sergide 10 eser, tarih meraklılarına sunuldu. Ulucak Höyüğü (Kemalpaşa), Yeşilova Höyüğü (Bornova) ve Ege Gübre Höyüğü'nde (Aliağa) bulunan eserler ilgi çekti. Eserlerden en dikkat çekeni ise 1999 yılında Ulucak Höyüğü'nde bulunan, 8 bin 200 yıllık kadın figürlü pişmiş toprak kap oldu. 21 santimetre yüksekliğinde olan ve oturarak kollarını göğsüne götüren kadın figürlü kabın, Geç Neolitik Dönem'e ait olduğu belirtildi.

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ÖZEL TURLAR DÜZENLENİYOR

Tarihi eserlerin yoğun ilgi gördüğünü belirten müze yetkilisi, "Etnografik, etimolojik ve mitler üzerinde yapılan araştırmalar seramik kapların formu ile kadın karakteri arasında kültürler arası bir ilişkinin yaygın olarak görüldüğünü işaret etmektedir. Muhtemelen insan biçimli bu kaplar, külte özgü içeceğin ve kutsal buğdayın saklanması için kullanılmaktaydı. Bu kült; hayat suyu ile yapılan kutsama ritüelleri, bereket ve ata için geçerliydi. Bu tür nadide eserler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çeşitli gruplar, bu eserleri görmek için özel turlar düzenliyor" dedi.

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(DHA)

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