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8 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları! Bugün gün batımına kadar Ay boşlukta ilerliyor

09.10.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün gün batımına kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde daha yavaş hareket etmek isteyebilirsiniz. Değişen durumlar gündeme gelebilir. Duygularınız netleşmeye başlıyor. Çocuklarla ilişkilerde, aşk ilişkilerinde hassas dengeler hakim olabilir. İşte Merve Rençber’in 7 Ekim 2021 Cumartesi Oğlak, Yay, Akrep, Balık, Kova, Yengeç, İkizler, Boğa, Terazi, Başak, Aslan ve Koç burcu yorumları…

Aşk ilişkilerinizde bir tercih gündeme gelebileceği gibi iki farklı yoldan birine doğru gitmeye başlayabilirsiniz. Kıskançlık, eleştiri ve inatçılık bugün ilişkilerinizi zorlayabilir. Kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. İleriye yönelik planlar ve adımlar içinde olacak, geleceği düşünerek hareket etmek isteyebilirsiniz. İşte Merve Rençber’in 7 Ekim 2021 Cumartesi Oğlak, Yay, Akrep, Balık, Kova, Yengeç, İkizler, Boğa, Terazi, Başak, Aslan ve Koç burcu yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün gün batımına kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde dağınıklıklar yaşanabilir, daha yavaş hareket etmek veya şartlara rağmen ilerlemek isteyebilirsiniz. Beslenmeniz düzensiz veya kontrolsüz olabilir. Sağlığa dikkat.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün gün batımına kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde ilişkilerinizde değişen durumlar gündeme gelebilir. Bazı ilişkilerde sırlar, sırların açığa çıkma durumu yaşanabilir. Auranızın güçlendiği bugünlerde dikkatleri üzerinize toplayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün gün batımına kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde ilişkilerinizde seçim yaratan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bir durumla kendi içinizde vedalaşabileceğiniz gibi bir kişiden de uzaklaşabilirsiniz. Duygularınız netleşmeye başlıyor.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün gün batımına kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde planlarınızda değişiklikler olabilir. Dağınıklar yaşayabilir veya duygusal değişimler içine girebilirsiniz. Çocuklarla ilişkilerde, aşk ilişkilerinde hassas dengeler hakim olabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün gün batımına kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde sessiz huzursuzluklar, sessiz gerilimler olabilir. Aşk ilişkilerinizde bir tercih ve seçim gündeme gelebileceği gibi iki farklı yoldan birine doğru gitmeye başlayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün gün batımına kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde kadınlarla ve hayatınızdaki kadın figürlerle ilişkiler ön planda olabilir. Kıskançlık, eleştiri ve inatçılık bugün ilişkilerinizi zorlayabilir. Negatif duyguladan uzak kalın. Keyifli yolculuklara çıkabilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün gün batımına kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde düşündükleriniz, söyledikleriniz karşınıza gelebilir. Kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Geçmişten kişilerden haber alabilirsiniz. İstekleriniz ve duygularınızda kararsızlık yaşayabilirsiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün gün batımına kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde harcamalar ve satın alımlarla ilgilenebilirsiniz. İleriye yönelik planlar ve adımlar içinde olacak, geleceği düşünerek hareket etmek isteyeceksiniz. Akşam saatlerinde daha keyiflisiniz.

YAY BURCU YORUMU

Bugün gün batımına kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde enerjiniz dağınık olabilir, odaklanma ve ilerleme sorunları yaşanabilir. Fakat gün batımından itibaren keyifli görüşmeler, şanslı durumlar, ilişkilerde heyecanlı gelişmeler gündeme gelebilir.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün gün batımına kadar Ay boşlukta ilerliyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Gün içerisinde yolculuklar, uzaklar, yurtdışı konuları gündemde olabilir. Sosyal çevrenizle bir arada, hareketli bir gün geçirebilrisiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün gün batımına kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde kadınlarla ilişkileriniz ve aşk ilişkilerinizde kritik konuşmalar veya kritik kararlar gündeme gelebilir. Bir arkadaşlık ilişkisi flörte doğru gidebilir. Eski dostlardan haber alabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün gün batımına kadar Ay boşlukta ilerliyor. Gün içinde enerjiniz veya zihniniz dağınık olabilir. Planlarınızda aksamalarla karşılaşabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha enerjik, heyecanlı ve meraklı olacaksınız.


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Akrep burcu
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