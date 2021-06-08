8 Haziran 2021 günlük burç yorumları | 8 Haziran'da burçları neler bekliyor?

8 Haziran Salı günü, Ay Boğa burcunda ilerlemeye devam edecek. Bugün iştahımız gereğinden fazla artabilir ve kilo sorunları yaşamaya müsait olabiliriz. Aslan burcu bugün uyku düzeninde değişimler yaşarken, Oğlak burcu bugün ailesi ve çocuklarıyla ilgilenebilir. Boğa burcunun ise kardeşler ve akrabalarla ilgili gündemleri olabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün yoğun ve hareketli bir gün geçirebilir, iş ve özel hayatınızla ilgili birden fazla iş ve planı halledebilirsiniz. Yatırım ve birikim isteği ortaya çıkabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün kardeşler ve akrabalarla iş birliği ve anlaşma, ortak programlar içinde olabilirsiniz. Resmi işler ve imzalar gündeme gelebilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün finansal konularda daha iyi hesaplamalar yapmaya çalışın. Yaşamın size sunduklarını keşfetmeye, size sunulanı denemeye ve kabul etmeye çalışmalısınız.