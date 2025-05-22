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8 Kadın halk eğitimde işçilik öğrendikten sonra sergi açtılar: "El emeği olunca zor oluyor"

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Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Munduşlar köyünde, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan dikiş, nakış ve çanta yapımı kursuna katılan 8 kadın, el emeği göz nuru ürünlerini sergiyle taçlandırdı. Köydeki eski okul binasında düzenlenen sergi, yöresel halk oyunları eşliğinde açıldı ve yoğun ilgi gördü. Kursiyer kadınların yıl boyunca büyük emekle hazırladığı giyim ürünleri, köy halkı ve davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş öğrenen ev hanımları, yaptıkları giyim ürünlerinden sergi düzenledi. Munduşlar köyündeki eski okul binasında yöresel oyunlarla açılan sergi büyük ilgi gördü.

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8 KADIN KURSİYER KATILDI

Mudurnu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Munduşlar köyünde geçtiğimiz yıl açılan dikiş, nakış, tel kırma ve çanta yapımı kursu tamamlandı. Giyim hizmetleri alanında düzenlenen kursa 8 kadın kursiyer katıldı.

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KÖY OKULUNUN BAHÇESİNDE SERGİ DÜZENLEDİLER

Kursiyerler, eğitim süresi boyunca hazırladıkları ürünleri köy okulunun bahçesinde düzenlenen sergide vatandaşların beğenisine sundu.

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Serginin açılışına Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Subaşı, Halk Eğitim Müdürü Cemal Özlü, Munduşlar Köyü Muhtarı Hakkı Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Halk oyunları eşliğinde yapılan açılış sonrası davetliler, sergilenen el emeği ürünleri tek tek inceledi.

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"EL EMEĞİ OLUNCA ZOR OLUYOR"

Kursta eğitim alarak ürünler elde eden Fatma Yiğit, "El emeği olunca zor oluyor" dedi. Sergiyi gezen vatandaşlar, kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünlere tam not verdi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Bolu Halk Eğitim Merkezi dikiş kadın girişimci
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