8 kadından 1’i bu kansere yakalanıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Koyuncu, 8 kadından 1’inin meme kanserine yakalanma riskinin olduğunu belirterek erken teşhis edildiği takdirde kesinlikle tedavi edilebileceğini söyledi.

“Erken teşhis konulduğu zaman yüzde 100’e varan oranda tedavi edilebilen bir kanserdir’’

Prof. Dr. Koyuncu, 20 yaşından sonra her kadının kendisini muayene etmesi gerektiğini ve erken teşhisle yüzde 100’e varan olumlu sonuçlar elde edildiğini dile getirerek, “Dünyada kullanılan en önemli tarama yöntemi mamografidir. Mamografiyi 40 yaşından sonra her kadının mutlaka çektirmesi gerekiyor. Kadınlar, 40 yaşına kadar 3 senede bir 40 yaşından sonra senelik doktor kontrolü yaptırmalıdır. Aile hikayesi olanlarda mamografi yaşı 35’e kadar inebilmektedir. 20 yaşından sonra her kadının mutlaka kendi kendini muayene etmesi gerekiyor. Ayrıca 3 senede bir hiçbir şikayeti olmasa bile 40 yaşına kadar mutlaka bu konuda uzmanlaşmış bir doktora gitmesi ve muayene olması gerekiyor. 40 yaşından sonra da senelik kontrol yaptırmalıdırlar. Vatandaşlarımız pandemiden dolayı belki gelmekten çekinebilirler. Ama şikayeti olan hastalı mutlaka doktor kontrolüne ve tetkiklerini yaptırması gerekmektedir. Çünkü meme kanseri erken teşhis konulduğu zaman yüzde 100 tedavi edilebilen bir kanserdir. Bu dönemde doktora gelmekten korkan hastalar için kendi kendini muayene de büyük önem arz etmektedir’’ ifadelerini kullandı.