Büyük ikramiyeyi kazandı: Hayatı kabusa döndü! Her şey 127 bin sterlinle başladı

İngiltere’de yaşayan 53 yaşındaki Lisa Walker, yıllar önce kazandığı 127 bin sterlinlik büyük ikramiyenin hayatını değiştirdiğini düşündü. Ancak bu kazanç, onu hızla kumar bağımlılığının karanlık bir döngüsüne sürükledi. Walker, toplamda yarım milyon sterlinden fazla parasını kaybetti, evsiz kaldı ve ailesi dağıldı. Bugün ise bağımlılıktan kurtulmuş bir destek çalışanı olarak, özellikle online kumarın yaygınlaşmasıyla artan risklere karşı toplumu uyardı.

Sedef Karatay

İngiltere’nin Essex kentinde yaşayan 53 yaşındaki Lisa Walker, yıllar önce kazandığı büyük ikramiyenin hayatını bir kabusa çevirdiğini söyledi. Walker, 127 bin sterlinlik (yaklaşık 5 milyon TL) kazancının ardından hızla kumar bağımlılığına sürüklendi; toplamda 500 bin sterlinden fazla para kaybetti, evini yitirdi ve çocuklarıyla birlikte bir süre sığınma evinde yaşadı.

Günümüzde kumar bağımlıları için destek çalışanı olarak görev yapan Walker, özellikle online kumarın yaygınlaşmasıyla beraber bağımlılık oranlarının korkutucu biçimde arttığını vurguladı.

"İKRAMİYEYİ KAZANDIĞIM GÜN ASLINDA DÜŞÜŞÜM BAŞLADI"

Lisa Walker’ın kumar yolculuğu 2001 yılında, henüz 29 yaşındayken bir casinoda kazandığı büyük ödülle başladı.

O günü bugün 'hayatımın en kötü günü' diye anlatıyor: "O kazanç hayatımı değiştirdi ama iyiye değil. Şanslı olduğumu sandım, oysa bağımlılığın başlangıcıydı."

Walker, ikramiyenin ardından haftada 4–5 kez kumar oynamaya, zaman içinde ise günde 10 saate varan sürelerle bahis yapmaya başladı. Bağımlılık onu büyük bir borç batağına sürükledi. Sonunda iflas etmek zorunda kaldı ve evini borçlarını kapatmak için sattı.

"ONLİNE KUMAR BAĞIMLILIĞI PATLAMA NOKTASINDA"

Walker, bugün bir destek çalışanı olarak kadın kumar bağımlılarına yardım ediyor. Kurucuları arasında yer aldığı programın, özellikle son üç yılda talep patlaması yaşadığını belirtti: "Başta haftada yalnızca 6 kadınla bir grup çalıştırıyorduk. Şimdi bunun üç katı sayıda grup yürütüyor, ayrıca sağlık ve iyi yaşam destekleri de veriyoruz."

Kadınların yaklaşık %80’i online kumardan etkilendiği için tablo daha da endişe verici. Walker’a göre akıllı telefonlarla kumar oynamak 'her yerde, her an mümkün' olduğu için bağımlılığa sürüklenmek çok daha kolay.

EV, AİLE, PARA... HEPSİNİ KAYBETTİ

Walker yıllarca bağımlılığını gizlemeyi başardı. Ancak 2018’de Las Vegas’ta kendi düğün gecesinde kumar oynamayı tercih edip eşini yalnız bıraktığında hayatındaki kırılma noktası geldi: "Düğün gecemi kumarda harcadım. İşte o an kontrolü tamamen kaybettiğimi anladım."

Bu olayın ardından Gamblers Anonymous (Kumar Bağımlıları Derneği) toplantılarına katılmaya başladı ve 2018’den beri bağımlılıktan uzak kalmayı başardı.

Bugün mütevazı bir evde yaşadığını söyleyen Walker, "Artık zengin değilim ama hayatım zengin. Torunlarım beni bir kumarbaz olarak hatırlamayacak" dedi.

YILBAŞI YAKLAŞIYOR, BASKI ARTIYOR: "KUMAR TUZAĞINA DÜŞMEYİN"

Walker, özellikle yılbaşı yaklaşırken artan ekonomik baskılar, hayat pahalılığı ve insanların "ek gelir elde etme umuduyla" kumara yönelmesinin çok tehlikeli olduğunu vurguladı: "Herkes hediyeler, masraflar, artan fiyatlar altında eziliyor. İnsanlar bir anda para kazanmak için kumara yöneliyor ama bu sadece daha büyük bir sorun yaratıyor."

Ailelerin ve bireylerin, kumarın bir çözüm değil, sorunların başlangıcı olduğunu anlaması gerektiğini söyledi. Walker ayrıca online kısıtlama sistemlerinin, Türkiye’deki erişim engelleme ve bağımlılık destek hatlarının önemli bir önlem olabileceğini hatırlattı.

"YARDIM İSTEMEKTEN ÇEKİNMEYİN"

Walker, kumar bağımlılığı yaşayan herkesin destek araması gerektiğini ve hiçbir şey için geç olmadığını söyledi:"Yardım istemek güçsüzlük değildir. Hayatımın en karanlık döneminden çıktım ve bugün başkalarına destek oluyorum."

