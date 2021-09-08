HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 8 kişiye virüs bulaştıran Vietnamlı 5 yıl hapis yatacak!

8 kişiye virüs bulaştıran Vietnamlı 5 yıl hapis yatacak!

08.09.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüsün Delta mutasyonunun yayılmasını önlemek için salgın tedbirlerinin sıkılaştırıldığı Vietnam'da bir kişi virüsü yaydığı için hapis cezasına çarptırıldı.

8 kişiye virüs bulaştıran Vietnamlı 5 yıl hapis yatacak!

Vietnam'da mahkeme, tedbirlere uymaması sonucu koronavirüsü 8 kişiye bulaştıran Le Van Tri isimli kişiyi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

28 yaşındaki Le Van Tri, Temmuz ayının başlarında Ho Chi Minh şehrinden ülkenin güneyindeki Ca Mau kentine motosikletle seyahat etti. Ca Mau'da seyahat geçmişi hakkındaki sağlık beyan formunda yalan söyleyen Tri’nin, izolasyon kuralları kapsamında uygulanan diğer kentlerden Ca Mau'ya seyahat edenlerin 21 gün boyunca kendini karantinaya alması kuralına uymadığı tespit edildi.

5 YIL HAPİS VE 880 DOLAR PARA CEZASI

Daha sonra Covid-19 testi pozitif çıkan Tri'nin, virüsü aile üyelerine ve ziyaret ettiği bir sosyal yardım merkezindeki personele bulaştırdığı belirlendi. Tri’nin virüsü toplamda 8 kişiye bulaştırdığını ve bunlardan birinin hayatını kaybettiğini belirten mahkeme, Tri’yi tedbirlere uymaması sonucu virüsü yaymaktan suçlu bularak, 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tri’ye ayrıca, 880 dolar para cezası verildi.

Covid-19 ile mücadeledeki başarıya rağmen Delta mutasyonunun kontrolünde zorlanılan ülkede, salgının başlangıcından bu yana 536 bin 788 vaka tespit edilirken, Covid-19 kaynaklı can kaybı da 13 bin 385 oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel uçaklarla Türkiye'ye gelip 3 gün 3 gece düğün yaptılarÖzel uçaklarla Türkiye'ye gelip 3 gün 3 gece düğün yaptılar
PARTNERPişti oldular!Pişti oldular!
Yolda yürüyen adama bir anda saldırdıYolda yürüyen adama bir anda saldırdı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Vietnam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç motosiklet kazası! 2 ölü

Korkunç motosiklet kazası! 2 ölü

Tonlarcası kıyıya vurdu, eline kovayı alan sahile koştu

Tonlarcası kıyıya vurdu, eline kovayı alan sahile koştu

"Hepsinden daha bulaşıcı" Bir eyalet hariç her yerde

"Hepsinden daha bulaşıcı" Bir eyalet hariç her yerde

Türkiye'de keşfedildi! Artık bir ilimizin adını taşıyor

Türkiye'de keşfedildi! Artık bir ilimizin adını taşıyor

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Şenol Güneş'i istifaya çağırdılar!

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

Hollanda'ya karşı şok skor! 6-1

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Şoke eden anlar! Halay çekerken hayatını kaybetti

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

Aldığı kömür torbasından çıktı: Televizyona yaklaştırdık renk değiştirdi

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İnanılmaz görüntü! Kadınların ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.