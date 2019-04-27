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8. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 13:31 | Son Güncelleme

"Cemil Meriç" temasının işlendiği, 375 yayınevinin katıldığı 8. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı - Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın: - "Türk aydını olan Cemil Meriç'i tanıtmak, fikir ve eserlerinden insanlarımızı haberdar kılmak ve kitaplarının okunurluğunu yaygınlaştırmak için bu temayı seçtik" - "Bu yıl yaklaşık 400 bin ziyaretçiye ulaşacağımız tahmin ediyoruz"

  1. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Kültür A.Ş'nin 375 yayınevinin katılımıyla düzenlediği fuarda, 250 yazar okuyucularıyla buluşacak.

Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada fuarın resmi açılışının 29 Nisan'da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve protokol üyelerinin katılımıyla yapılacağını söyledi.

Akın, vatandaşların ilgi gösterdiği fuarı bu yıl yazar "Cemil Meriç" temasıyla düzenlediklerini dile getirerek, "Türk aydını olan Cemil Meriç'i tanıtmak, fikir ve eserlerinden insanlarımızı haberdar kılmak ve kitaplarının okunurluğunu yaygınlaştırmak için bu temayı seçtik. Kentte 300 öğrenci, il dışından gelecek 200 öğrenci fuar öncesi Cemil Meriç'in kitaplarını okudu. Fuarımızın onur konuğu Prof. Dr. Ümit Meriç'in katılacağı söyleşi programımız olacak." dedi.

Fuar kapsamında kentte 175 okulda öğrencilerle yazarları buluşturduklarını ve bu etkinliği çok önemsediklerini dile getiren Akın, "Tam anlamıyla bir kitap ve kültür festivali düzenleniyor. Bugün fuarı ziyaretçilere açtık. Bu yıl yaklaşık 400 bin ziyaretçiye ulaşacağımız tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuar 5 Mayıs'a kadar açık kalacak.

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8. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Cemil Meriç Malatya Prof. Dr. Ümit Meriç Sabri Akın:

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