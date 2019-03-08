CENEVRE (AA) - İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumu (İTT), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ülkenin 18 kentindeki kadınlara 12 bin karanfil dağıttı.

İTT Başkanı Levent Karaağaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılında hala dünyada kadınların hakları ve eşitlikleri için mücadele etmek zorunda oldukları alanlar olduğunu söyledi.

İsviçre'deki tüm kadınların topluma katkıda bulunmasını desteklediklerinin altını çizen Karaağaç, bu amaçla pek çok proje gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Karaağaç, "İsviçre Türk Toplumu olarak, bütün dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. İsviçre'deki güçlü kadınların farkındalığını da takdir ediyoruz." dedi.

Dünya Kadınlar Günü'nde bu yıl büyük bir organizasyona imza attıklarını aktaran Karaağaç, Antalya'dan Türk Hava Yolları uçağı ile getirilen 12 bin karanfili İsviçre'nin 18 kentindeki kadınlara dağıttıklarını belirtti.

İsviçreli kadınların ITT'nin organizasyonunu memnuniyetle karşıladıkları kaydedildi.

