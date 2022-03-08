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8 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

08.03.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto, Şans Topu gibi oldukça araştırılan şans oyunları arasında yer alan Süper Loto çekiliş sonucu bu akşam belli olacak. Sonuçlar, haberimizde yer alacak. Peki 8 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

8 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

Süper Loto her hafta salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Çekilişte çıkacak uğurlu rakamlar, binlerce kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlamasından itibaren birkaç dakika içinde belli oluyor. İşte 8 Mart Süper Loto sonuç sorgulama linki...

8 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

8 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz...

Süper Loto çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' linkinden ulaşabilirsiniz. Süper Loto çekilişi 21.30'da başlayacak. Çekiliş sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Milli Piyango
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