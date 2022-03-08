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8 Mart'ta ne oldu? Kadınlar Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Kadınlar Günü'nün tarihçesi ve önemi!

08.03.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken bu özel günün tarihçesi de merak ediliyor. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş olan günün temelinde kadınların hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması bulunuyor. Peki 8 Mart'ta ne oldu? 8 Mart tarihinde kutlanacak olan Kadınlar Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? İşte Kadınlar Günü'nün tarihçesi ve önemi!

8 Mart'ta ne oldu? Kadınlar Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Kadınlar Günü'nün tarihçesi ve önemi!

Her sene Mart ayının aynı gününde kutlanan Kadınlar Günü bu sene de coşkuyla kutlanmayı bekliyor. ABD'de bulunan bir tekstil fabrikasında grev yapmaya başlayan 120 kadının hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan gün hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki 8 Mart'ta ne oldu? Kadınlar Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kadınların diğer başka çalışanlarla eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı olarak görülmekte olan 8 Mart 1857 tarihinde Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın, düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grev yapmaya başlamıştı. Bu grevler esnasında çıkmış olan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda aralarından 120 kadın işçi can vermiştir. Olayların ardından 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her sene "Kadın Günü" olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

İlk senelerde belli bir tarih belirlenlememişti ancak her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak belirlenmesi 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirilmiştir.

Bu kıymetli günün adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlenmiştir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı senelerin sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme gelmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etmiştir.

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