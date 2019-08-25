HABER

"8 milyar dolar dış yardıma ihtiyacımız var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 02:25 | Son Güncelleme

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkesinin gelecek iki yılda 8 milyar dolar dış yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı - Hamduk, Sudan'ın isminin terörü destekleyen devletler listesinden kaldırmak için çalışmalara başladıklarını aktardı

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkesinin gelecek iki yılda 8 milyar dolar dış yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Başbakan Hamduk, göreve başladığı gün bağışlar olmadan ekonomik krizi bitirecek bir model düşündüklerini belirtse de Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya yaptığı açıklamada, ülkesinin gelecek iki yılda 8 milyar dolar dış yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Hamduk, ülkesinin isminin terörü destekleyen devletler listesinden kaldırmak için de çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Sudan Dışişleri Bakanlığından çarşamba günü yapılan açıklamada, ABD ile diyaloğu sürdürmenin önemi vurgulanmıştı.

Washington'un Hartum'la ilişkileri normalleştirme görüşmeleri, nisan ayındaki darbenin ardından askıya alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı David Hill, 8 Ağustos'taki Hartum ziyaretinde Sudan'da sivil yönetime geçilmesi ve Washington'un terörle mücadeledeki endişelerine cevap verilmesi durumunda ekonomik canlanmanın güçlendirilmesinin yanı sıra insan hakları ve terörle mücadele konularının görüşülebileceğini kaydetmişti.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyenler" listesinden çıkarmamıştı.

Güney Sudan'ın 2011'de referandumla bağımsızlığını ilan etmesinin ardından petrol rezervlerinin 4'te 3'ünü kaybeden Sudan, ciddi ekonomik sorunlarla mücadele ediyor.

Başbakan Hamduk, 21 Ağustos'taki yemin töreninin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Sudan halkı, çağdaş tarihin en büyük devrimine liderlik etti. Önceliğimiz savaşı durdurmak ve barışın sağlanması. Bağışlar olmadan Sudan'ı ayakta tutacak, ağır ekonomik krizi çözecek üretime dayalı ulusal ekonomi inşa etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kahreden görüntüler! 'Soykırım yapılıyor'Kahreden görüntüler! 'Soykırım yapılıyor'
Emniyet Genel Müdürü Aktaş’dan Özel Harekat Daire Başkanlığına ziyaretEmniyet Genel Müdürü Aktaş’dan Özel Harekat Daire Başkanlığına ziyaret
Hababam Sınıfı oyuncusu hayatını kaybettiHababam Sınıfı oyuncusu hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Abdullah Hamduk Sudan

En Çok Okunan Haberler

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!

Dehşet evi! Ailesini katletti

Dehşet evi! Ailesini katletti

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit

Ali Babacan harekete geçiyor! İşte yeni partinin kurulacağı tarih

Ali Babacan harekete geçiyor! İşte yeni partinin kurulacağı tarih

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kıran Operasyonu'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi!

Kıran Operasyonu'nda flaş gelişme!

Düğün zehir oldu! Maganda kurşunu can aldı!

Maganda kurşunu can aldı!

Feci kaza! Trafikte dehşet saçtı

Feci kaza! Trafikte dehşet saçtı

24 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

3 milyon TL'nin sahibi belli oldu!

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Samsun'da korkunç olay! Ailesini katletti

Dehşet evi! Ailesini katletti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.