8 saat kayıp olarak arandı, tarlasında baygın bulundu

Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi'nde yaşayan Ali Akyol dün öğle saatlerinde evden çıktı ancak geri dönmedi. Aile, mahalle sakinleri ile birlikte aradığı Akyol'u bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Denizli Şubesi'nden ekiplerin de katıldığı arama-kurtarma çalışmasında Akyol, Gümüş Mahallesi'ndeki tarlasında baygın halde buldu.

Yaklaşık 8 saatlik çalışmayla bulunan ve bilincinin yerinde olmadığı belirlenen Akyol, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

DHA

