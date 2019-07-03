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8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 20:55 | Son Güncelleme

YTB Başkanı Abdullah Eren: - "Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu, Türkiye'nin dünyanın umudu olduğu hususunu inşallah sizler (Türkiye mezunları) ülkelerinizde gönüllü birer elçimiz olarak, bu vizyonu devam ettireceksiniz ve bizler de bu emaneti sizlerle beraber taşımaya devam edeceğiz" - "Bugün Türkiye'de 150 bin uluslararası öğrenci var. Bunun 16 bini milletimizin vergileri, devletimizin imkanlarıyla YTB organizasyonunda burslandırılıyor ve bir kısmı bugün mezun oluyor" - Mezunlar adına konuşan Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu İmam Syafiie: - "Türkiye Bursları bize öz güven, hoşgörü ve Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu şuurunu kattı"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye mezunu uluslararası öğrencilere hitaben, "Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu, Türkiye'nin dünyanın umudu olduğu hususunu inşallah sizler ülkelerinizde gönüllü birer elçimiz olarak, bu vizyonu devam ettireceksiniz ve bizler de bu emaneti sizlerle beraber taşımaya devam edeceğiz." dedi.

YTB'nin ev sahipliğinde ATO Congressium'da 8'inci Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Eren, törende yaptığı konuşmada, YTB'nin, 2010'da yurt dışında yaşayan soydaşlara hizmet üretmek amacıyla kurulduğunu hatırlatarak, "Bu kapsamda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza 'Nerede bir vatandaşımız varsa, nerede bir Türk varsa biz oradayız' şiarıyla hizmet üretmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

YTB'nin faaliyet alanlarından birinin soydaş ve akraba topluluklara yönelik çalışmalar yürütmek olduğunun altını çizen Eren, "Bizler, gönül coğrafyasına hitap ediyor ve esasıyla hiçbir siyasi ve askeri terminolojide karşılığı olmayan ve başka bir ülkeye de nasip olmayan Türkiye'nin dış politikasını uygularken faydalandığı bu tabirden yola çıkarak hizmet üretmek için yola çıkıyoruz." diye konuştu.

Abdullah Eren, YTB'nin, uluslararası öğrenci hareketliliği çerçevesinde Türkiye Bursları Programını 2012'den bu yana devam ettirdiğini belirterek, "2012'de YTB, Türkiye Bursları programını aldığından beri YÖK ile beraber Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısını ciddi şekilde arttırdı. Bugün Türkiye'de 150 bin uluslararası öğrenci var. Bunun 16 bini milletimizin vergileri, devletimizin imkanlarıyla YTB organizasyonunda burslandırılıyor ve bir kısmı bugün mezun oluyor." şeklinde konuştu.

Türkiye Burslarına başvuru hususunda bu yıl 146 bin 600 rekor başvuru sayısına ulaştıklarını dile getiren Eren, YTB'nin 2012'den itibaren 27 binin üzerinde öğrenciye burs verdiğini kaydetti.

Öte yandan, 1992'den itibaren 160 bin mezunun dünyanın dört bir tarafında hizmet üretmeye devam ettiğini söyleyen Eren, bu yıl öğrenci kalitesinin arttırılması amacıyla sınav yöntemini geliştirdiklerini, Afganistan'da ilk kez yüz yüze mülakatın yanı sıra yazılı sınav yaptıklarını anlattı.

Abdullah Eren, uluslararası öğrenci hareketliliği bağlamında, üniversite eğitimi dışında Türkiye ve Anadolu irfanı değerlerine ilişkin uluslararası öğrencileri bilgilendirmek amacıyla "Uluslararası Öğrenci Akademisi" projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Eren, ilerleyen yıllarda daha fazla öğrenciyi bu akademiye dahil edeceklerini vurguladı.

YTB Başkanı Eren, "Bu ekosistemin bir parçası olarak dünyanın farklı ülkelerinde şu an 25 mezun derneği oluşturduk ve bu mezun dernekleri aracılığıyla da Türkiye'den daha önce mezun olmuş, bulundukları ülkelerde karar alma mekanizmalarında aktif şekilde yer alan büyüklerimizi ve kardeşlerimizi mezun derneklerine dahil ettik." dedi. Eren, bu kapsamda bugünkü mezuniyet törenine dünyanın farklı yerlerinde bakan, milletvekili ve akademisyen olarak görev yapan Türkiye mezunlarının katıldığını dile getirdi.

Mezunların çok daha büyük bir emanet yüklenerek ülkelerine geri döneceklerini söyleyen Eren, "Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu, Türkiye'nin dünyanın umudu olduğu hususunu inşallah sizler ülkelerinizde gönüllü birer elçilerimiz olarak, bu vizyonu devam ettireceksiniz ve bizler de bu emaneti sizlerle beraber taşımaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Genç bir kurum olan YTB'nin gelecek yıl kuruluşunun 10. yıl dönümünü kutlayacağını dile getiren Eren, YTB'nin yeni sistemin ruhuna uygun şekilde hızlı adım atan ve karar veren, bürokratik süreçleri de yerine getiren bir kurum olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Mezun öğrencileri tebrik eden Eren, bu yıl mezuniyet töreninin yapıldığı yerde fuar alanı oluşturduklarını ve bundan sonraki mezun buluşmalarında istihdama yönelik katkı vermeye devam edeceklerini söyledi.

Eren, konuşmasının sonunda YTB'nin faaliyetlerinde iş birliklerinde bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İl Göç İdaresi, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) ve Dışişleri Bakanlığı gibi paydaşların yanı sıra mezuniyet buluşmasına katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

- "Türkiye Bursları bize öz güven ve hoşgörü kattı"

Mezunlar adına konuşma yapan Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu İmam Syafiie, ülkesi Endonezya'dan 2014'te Türkiye'ye geldiğini ve lisans öğrenimine başlamadan önce Türkçe hazırlık eğitimi aldığını söyledi.

İnternetten yaptığı araştırmalar sayesinde Türkiye Bursları programını bulduğunu ve başvuru yaptığını belirten Syafiie, vize ve mülakat gibi işlemler için memleketinden başkent Cakarta'ya uzun bir yolculuk yaptığını dile getirdi.

Ülkesi ile Türkiye arasındaki tarihi bağların çok eskiye dayandığına işaret eden Syafiie, "Ancak son zamanlarda unutulmuş olmasına rağmen, 2004'te Endonezya'nın Açe bölgesinde yaşanan tsunami felaketinden sonra bölgeye gelen Türk kardeşlerimiz sayesinde bu ilişki hafızalarda tekrar güçlenmeye başladı." ifadesini kullandı.

Endonezyalı Syafiie, şunları kaydetti:

"Biz, kendimize iyilik yaparsak, Türk kardeşlerimize de iyilik yapmış olacağız. Türk kardeşlerimize iyilik yaparsak, kendimize de iyilik yapmış olacağız. Türkiye Bursları bize öz güven, hoşgörü ve Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu şuurunu kattığını söyleyebiliriz. Muhterem Cumhurbaşkanım, size ve Türk devletine bütün bu imkan ve desteklerinden ötürü sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Syafiie, konuşmasının sonunda dünyanın herhangi bir yerinde Türkiye mezunları olarak buluşma temennisinde bulundu.

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Abdullah Eren erdoğan mezuniyet töreni Türkiye Türkiye Bursları YTB

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