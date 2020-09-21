8 yıl önce öldürülen 13 yaşındaki kızın katili yakalandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde 8 yıl önce kaçırıldıktan sonra, iple boğularak öldürülmüş olarak bulunan 13 yaşındaki Hatice Çiftçi’nin katili İzmir’de başka bir olaya karışınca yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir’de karıştığı olay sonrası gözaltına alınan Veli K’den (38) alınan örnekler Hatice Çiftçi’nin tırnakları ve ipteki doku örnekleri uyuştu. Veli K. bunun üzerine gözaltına alınarak Akşehir’e getirildi. İşlemleri tamamlanan Veli K. sevk edildiği Akşehir Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece Hatice Çiftçi’yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kızlarının katilin yakalandığı iddiası üzerine Akşehir Adliyesine gelerek savcılarla görüşen Hatice Çiftçi’nin annesi Pakize ve babası Kayhan Çiftçi’ye çıkışta gazeteciler tarafından duyguları soruldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapmak istemediklerini belirten aileden anne Pakize Çiftçi, "Çok geç kalmış bir adalet" derken, baba Kayhan Çiftçi, "Katilin yakalanmasında bugüne kadar kimin emeği geçtiyse teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası önemli, alacağı ceza önemli. Bugüne kadar bu olay keşke çözülseydi” diye konuştu.