8 yıl sonra ilk kez: Google Chrome'un logosu değişiyor! İşte Google Chrome'un yeni logosu

Google Chrome tarayıcısı ilk olarak 2008'de piyasaya sürülmüştü. Google Chrome'un logosu, o dönem de yeşil, sarı ve kırmızı renkli üç dilimle çevrili mavi bir daireden oluşuyordu. 2008'den bu yana logo küçük değişikliklere uğramıştı. Ancak yapılan değişikliklere rağmen Google Chrome logosu geniş bir çerçeveden baktığımızda hep aynı kalmıştı. Materyal tasarımlı logoların bir furyaya dönüştüğü günümüzde ise Google'ın Chrome tarayıcısının logosunda yeni bir değişiklik yaptığı ortaya çıktı.

YENİ GOOGLE CHROME LOGOSU BÖYLE GÖRÜNÜYOR

Google Chrome tasarımcısı Elvin Hu, yeni Google Chrome logosunu Twitter hesabı üzerinden yayınladı. "8 yıl sonra ilk kez Chrome'un logosunu güncelledik" diyen Hu, yeni logonun yakında cihazlarda görünmeye başlayacağını söyledi. Peki yeni Google Chrome logosu nasıl görünüyor?

Google Chrome'un yeni logosunda gölgeler kaldırılıyor ve renkler daha parlak bir hale getiriliyor. Böylece logo sadeleşiyor. Hu tarafından belirtilmese de, ortadaki mavi daire daha büyük görünüyor. Logodaki renkler ise daha canlı.

Yeşil ve kırmızının belirli tonlarını yan yana koymanın hoş olmayan bir renk titreşimi yarattığını keşfeden Google ekibi, bunu azaltmak için logoya çok ince bir ekleme yapmış. Fakat genel olarak çok büyük değişikliklerin olduğunu söyleyemeyiz.

CHROME LOGOSU TÜM SİSTEMLERDE AYNI GÖRÜNMEYECEK

Chrome logosunun ChromeOS sürümü, diğer sistem simgeleri ile uyumlu olması için daha renkli görünürken, macOS'ta logonun küçük bir gölgesi olacak. Windows 10 ve 11 sürümü ise Windows simgelerinin stiline uyacak şekilde hazırlanacak.

Hu, Chrome Canary'yi (Chrome'un geliştirici sürümü) kullananların yeni logoyu görmeye başlayacağını, önümüzdeki birkaç ay içinde ise yeni logoyu herkesin görebileceğini aktardı.

