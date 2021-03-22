8 yıl sonra oğluyla buluştu, 2 torununu ilk kez gördü

Suriye’deki iç savaşın ardından Türkiye'ye sığınan Zeynep Nahsu (62), 8 yıl sonra oğlu Muhammed Suad Bekkar ile buluştu. Gözyaşlarına boğulan anne oğlu ile buluşmada 2 torununu da ilk kez gördü.

Suriye'nin Halep kentinde yaşayan Zeynep Nahsu, ülkede başlayan iç savaşın şiddetini artırması üzerine 2013 yılında eşi ve çocukları ile Türkiye'ye sığınmaya karar verdi. Ancak, aile fertlerinden olan öğretmen Muhammed Suad Bekkar, ülkesinde kaldı. Suriye'nin Azez kentinde kalan Muhammed Suad Bekkar, savaş nedeniyle eğitimden mahrum kalan ve ailesini kaybeden çocuklara hem eğitim verdi hem de rehabilitasyonlarına katkı sağladı. Yunus Emre Enstitüsü tarafından Azez'de kurulu olan Türk Kültür Merkezi'nde görev yapan Bekkar, enstitü yetkililerine savaş nedeniyle göç eden babasının vefat ettiğini ve annesini de 8 yıldır görmediğini söyledi.

Bekkar'ın hikayesini dinleyen enstitü yetkilileri Gaziantep'te yaşayan anne Zeynep Nahsu ile temasa geçti. Gerekli izinlerin alınmasının ardından Zeynep Nahsu, dün Suriye'nin Azez kentine götürüldü ve burada düzenlenen 'Umudumuz çiçek açıyor' etkinliğinde sahnede oğlu Muhammed Suad Bekkar ile buluştu. 8 yıl sonra buluşan anne ve oğul birbirine sarılarak gözyaşı döktü. Duygulandıran buluşma sırasında Zeynep Nahsu, oğlunun 2 çocuğu Ahmed ve Mervan ile de tanıştı. İlk kez gördüğü torunlarına sarılarak gözyaşı döken Zeynep Nahsu, kendisini çocukları ve torunları ile bir araya getirdiği için Yunus Emre Enstitüsü yetkililerine teşekkür etti.